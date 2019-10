Dàn sao "To The Beautiful You" sau 7 năm: Người mãi ra đi ở tuổi 25, kẻ dính tin đồn là "người thứ 3" khiến cặp Song Song chia tay

Sở hữu dàn diễn viên toàn mỹ nam, mỹ nữ hàng đầu giới thần tượng, ngay từ lúc phát sóng vào năm 2012 "To The Beautiful You" đã trở thành hiện tượng thời điểm đó với lượng rating cao ngất ngưởng. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tay của Sulli - cựu thành viên F(x). Có thế nói sau 7 năm kể từ khi bộ phim được phát sóng, ai nấy trong số họ đều đã có sự nghiệp cùng chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí. Chỉ riêng có mình Sulli, cô đã mãi mãi ra đi ở tuổi 25 khi lựa chọn tự kết liễu đời mình vì không thể đấu lại căn bệnh trầm cảm quái ác.

Sulli - tự kết liễu đời mình vì trầm cảm

Tham gia diễn xuất trong bộ phim thần tượng "To The Beautiful You", Sulli vào vai cô gái trẻ si tình Jae Hee. Chỉ vì thần tượng mà Jae Hee bay từ Mỹ về Hàn Quốc, cải trai thành nam và trà trộn vào ngôi trường thể thao dành cho các vận động viên nam. Đây là vai diễn đầu tiên của Sulli trong sự nghiệp diễn xuất.

Vào thời điểm tham gia bộ phim, Sulli không được lòng công chúng, vì nhiều người cho rằng, cô còn trẻ không đủ kinh nghiệm để đảm nhận vai chính, hơn nữa tham gia dự án "To The Beautiful" cũng là vì được SM o bế. Chính điều đó, càng khiến Sulli bị ghét và thường xuyên nhận những lời bình luận không hay trên mạng xã hội.

Sau khi tuyên bố rời khỏi nhóm F(x) và lựa chọn hoạt động theo con đường diễn xuất, những bình luận cay độc chẳng những không giảm bớt mà còn tăng lên với mực độ khủng khiếp hơn. Chính điều này đã khiến Sulli mắc phải căn bệnh trầm cảm nặng. Rồi điều gì phải đến cùng đã đến, 14/10/2019 chính xác trở thành ngày đen tối nhất của người thân, bạn bè cùng người hâm mộ Sulli khi giới truyền thông công bố thông tin về việc cựu thành viên F(x) được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng.

Choi Minho - vươn lên hàng sao tên tuổi



Trong phim, nam thần tượng nhóm SHINee vào vai Tae Joon-một ngôi sao thể thao từng đoạt huy chương Vàng Olympic quốc tế. Vì một chấn thương nặng, Tae Jun rơi vào khủng hoảng, chán nản cuộc đời và từng có ý định bỏ cuộc.

To The Beautiful You cũng là bộ phim đầu tiên mỹ nam sinh năm 1991 tham gia với tư cách diễn viên chính. Sau 10 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Minho trở thành một trong những ngôi sao quyền lực trong làng giải trí nhờ vẻ ngoài điển trai, tài năng và tính cách thân thiện.

Choi Minho vinh dự được gặp Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

Thành công là thế, nhưng vào năm 2017, Minho đã phải chịu nỗi đau quá lớn khi tự tay đưa tiễn người đồng nghiệp, người bạn, người anh em của mình là Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng giống như Sulli, Jonghyun lựa chọn việc kết liễu đời mình vì không thể đấu tranh với căn bệnh trầm cảm.

Khi được hỏi về cảm xúc sau thời gian Jonghyun ra đi, Minho nghẹn ngào dường như không thể nói thành lời: "Thời gian trôi qua, chúng tôi đã ở bên nhau và nói về tương lai của nhóm. Nhưng cũng có những lúc, chúng tôi không thể nhìn vào mắt các nhân viên, những người mà chúng tôi tiếp xúc hàng ngày ở các đài phát sóng cùng với anh ấy".

Kim Ji Won - dính tin đồn làm "tiểu tam"

Trước khi là diễn viên đầy tiềm năng như hiện tại, Kim Ji Won đã có một vai phụ đáng nhớ trong To The Beautiful You. Trong phim, nữ diễn viên vào vai cô vận động viên Seol Han Na xinh đẹp và tài năng nhưng mắc bệnh ngôi sao vô cùng khó ưa. Sau "To The Beautiful You", Kim Ji Won đạt được nhiều thành công mới nhờ những tác phẩm "Người thừa kế", "Hậu duệ mặt trời"...

Trong chuyện tình cảm, Kim Ji Won vướng nghi án hẹn hò Park Seo Joon và Yoo Yeon Suk. Đáng chú ý, vào năm 2016, truyền thông Hàn còn loan tin Kim Ji Won - Yoo Yeon Suk đã yêu nhau được 4 năm. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, nữ thần họ Kim vẫn chưa công khai hẹn hò với bất cứ ai.

Bên cạnh đó, mỹ nhân "Hậu duệ mặt trời" còn vô tình vướng vào chuyện ly hôn giữa hai tiền bối Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Theo đó, một trang báo Trung Quốc đưa tin, trên tài khoản Instagram, Song Joong Ki nửa đêm bất ngờ đăng hình ảnh thân mật, chụp chung với nữ đồng nghiệp. Trang tin cũng cho hay, cô gái trong bức hình chụp chung với Song Joong Ki là nữ diễn viên Kim Ji Won, "hành động của cả hai rất ngọt ngào và tình cảm". Thậm chí, QQ còn cho hay, có người nghi ngờ phải chăng Song Joong Ki đã tìm cho mình được tình yêu mới. Tuy nhiên, trên thực tế, Song Joong Ki chưa bao giờ lập tài khoản mạng xã hội và bức ảnh được đăng tải trên tài khoản đó chỉ là hình "chồng cũ" Song Hye Kyo chụp trong buổi quảng bá phim mới.

Kang Ha Neul - dính tin đồn hẹn hò "em gái quốc dân" IU

Trong bộ phim này, Kang Ha Neul vào vai Min Hyun Jae, cũng là một vận động viên nhảy cao quốc gia và là đối thủ khó chịu của nam chính Tae Joon. Trước khi tham gia bộ phim, Kang Ha Neul đã tham gia diễn kịch từ năm 2009 và từng để lại dấu ấn trong một số phim điện ảnh như Pyong Yang Castle, You're My Pet. Có thể nói, trong số dàn diễn viên củ "To The Beautiful You", sự nghiệp của Kang Ha Neul là lận đận nhất, khi chỉ thưởng đảm nhận những vai phụ bên cạnh các tên tuổi lớn.

Nhiều người nhìn thấy một Kang Ha Neul ở hiện tại vô cùng điển trai, lạnh lùng và phong độ nhưng ít người biết rằng anh từng nặng đến 100kg và gặp phải triệu chứng sợ xã hội. Vào thời điểm khi còn đi học, lúc anh chuẩn bị dùng bữa trưa của mình, nam diễn viên bất ngờ nhìn thấy mẫu giấy đính trên hộp cơm với dòng chữ gây tổn thương lớn "Tao đã ăn bữa trưa của mày, nếu không thì mày sẽ mập lên nữa". Lúc đó Kang Ha Neul đã thực sự bị sốc và anh đã lên kế hoạch cố gắng từng ngày từng chút một kiên trì giảm cân, sau một quá trình dài đầy gian nan chúng ta cũng nhìn thấy một Kang Ha Neul rất điển trai, nam tính, cuốn hút như bây giờ.

Kang Ha Neul từng bị đồn hẹn hò với nữ rapper Cheetah, anh thường hay up hình của cô trên Instagram cá nhân của mình nhưng khi được hỏi thì nam diễn viên chỉ cười và giải thích rằng cả hai người thật sự là bạn bè thân thiết và phủ nhận chuyện hẹn hò.

Ngoài ra, Kang Ha Neul từng vô tình dính vào tin đồn hẹn hò với "em gái quốc dân" IU sau khi kết thúc bộ phim "Người Tình Ánh Trăng". Theo đó, cả hai bị bắt gặp bên nhau tại một quán cà phê trước ngày Kang Ha Neul nhập ngũ, ngay lập tức tin đồn đã làm dân chúng đảo điên. Nhưng chưa kịp bàn tán quá lâu thì ngay lập tức công ty chủ quản của nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận: "Đúng là nam diễn viên đã gặp gỡ IU, nhưng họ không hề hẹn hò. Họ chỉ là bạn bè thân thiết sau khi cùng hợp tác trong bộ phim".