Dàn sao của phim Hàn hot nhất hè này "Hotel Del Luna": "Em gái quốc dân" từng gây bão với chuyện tình cùng ông chú hơn 11 tuổi, nam chính sở hữu body hoàn hảo

Cùng với độ nóng của bộ phim "Hotel Del Luna", sự nghiệp và đời tư của dàn diễn viên chính cũng được người hâm mộ đặc biệt chú ý. Từ "em gái quốc dân" IU cho tới Yeo Jin Goo sao nhí một thời khiến người hâm mộ phát sột vì body siêu chuẩn.

IU - "Em gái quốc dân"

Trở lại đầy ấn tượng trong hình tượng giám đốc Jang Man Wol trong "Hotel Del Luna", "em gái quốc dân" IU khiến người xem ngỡ ngàng vì diễn xuất đa dạng, nhiều chiều.

Với giọng hát ấn tượng cùng ngoại hình đáng yêu và tính cách dễ thương, IU được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên "em gái quốc dân". Bên cạnh thành tích âm nhạc vào dạng thượng thừa, IU cũng gây chú ý khi xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế "Nhà trọ của Lee Hyori" mùa 1. Việc thể hiện tính cách chân thật và có phần hơi "ngơ" của cô nàng trong chương trình đã nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Trong sự nghiệp âm nhạc, IU từng vướng phải tranh cãi đạo nhạc cùng cáo buộc có tư tưởng ấu dâm. Scandal này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của nữ ca sĩ. Sau sự cố đó, IU dừng toàn bộ các hoạt động âm nhạc và chuyển hướng sang đóng phim.

Điều ít ai ngờ tới là bên cạnh sự nghiệp thành công trong làng giải trí xứ Hàn, IU còn được biết đến với tư cách sĩ quan cảnh sát cấp cao. Theo đó, "em gái quốc dân" đã nhận chức danh Sĩ quan cảnh sát cấp cao danh dự sau khi hoạt động tích cực với tư cách Đại sứ cảnh sát chống nạn bạo lực học đường.

Về chuyện tình cảm đời tư, IU từng dính tin đồn hẹn hò đàn anh Lee Jun Ki, khi cả hai hợp tác trong tác phẩm "Bộ bộ kinh tâm" phiên bản Hàn. Tuy nhiên, đại diện hai bên đã lên tiếng phản hồi, đồng thời khẳng định Lee Jun Ki và IU chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối thân thiết. Trước đó, "em gái quốc dân" từng hẹn hò với ca sĩ Chang Kiha, hơn cô 11 tuổi, nhưng sau 4 năm mặn nồng, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".

Vào thời điểm khi còn hẹn hò, cặp đôi liên tục chịu nhiều áp lực từ phía người hâm mộ của IU, vì họ cho rằng, nhạc sĩ họ Chang không xứng với "em gái quốc dân", khi cả về nhan sắc lần sự nghiệp, Chang Kiha đều có phần kém hơn so với IU.

Yeo Jin Goo - "Sao nhí" một thời

Trong phim, sao nhí một thời Yeo Jin Goo thể hiện vai Goo Chan Sung, quản lý của khách sạn huyền bí. Sinh năm 1997, nhưng trên thực tế Yeo Jin Goo đã gia nhập làng giải trí xứ Kim chi từ khi còn bé thông qua vai diễn nhí trong các bộ phim bom tấn, như Mặt trăng ôm mặt trời, Missing You... Nhờ diễn xuất ấn tượng, nam diễn viên đã nhận được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Blue Dragon Awards danh giá với vai chính trong bộ phim giật gân "Hwayi: A Monster Boy".

Trong số những sao nhí Hàn Quốc, Yeo Jin Goo là nghệ sĩ khiến người hâm mợ ngỡ ngàng nhất với màn lột xác quá thành công. Từ cậu nhóc tròn vo ngày xưa, hiện nay nam diễn viên sinh năm 1996 đã sở hữu ngoại hình gai góc, nam tính với body vạm vỡ, cơ bắp 6 múi vô cùng quyến rũ.

Vào khoảng năm 2017, những hình ảnh hậu trường trong một buổi chụp tạp chí của Yeo Jin Goo đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Khi nhìn những bức hình, các fan không khỏi xuýt xoa và bất ngờ trước sự trưởng thành của diễn viên nhí năm nào.

Xuất hiện trong loạt ảnh, nam diễn viên 23 tuổi hấp dẫn hơn hẳn so với những ngày đầu mới ra mắt với cơ bụng chuẩn 6 múi, bắp tay săn chắc cùng khuôn mặt điển trai với xương quai hàm góc cạnh, quyến rũ.

Bên cạnh đó, Yeo Jin Goo cũng sở hữu giọng nói trầm rất đặc trưng, khiến anh chàng gia tăng phần nam tính. Nam diễn viên cũng đi theo phong cách lịch lãm, quyến rũ và trưởng thành hơn so với tuổi thật. Khi Yeo Jin Goo đứng cùng IU, cặp chị em không hề bị lộ chênh lệch 4 tuổi. Kể từ khi vào nghề tới nay, nam diễn viên sinh năm 1996 vẫn luôn giữ hình ảnh đẹp, nói không với scandal.

Chỉ là những hình ảnh hậu trường, Yeo Jin Goo đã khiến các fan xuýt xoa vì body hoàn hảo

Lee Do Hyun - Tân binh điển trai

Một mỹ nam khác có mối quan hệ tình cảm với bà chủ khách sạn Jang Man Wol trong quá khứ là chàng cận vệ Go Chung Myung do Lee Do Hyun thủ vai.

Nam diễn viên Lee Do Hyun sinh năm 1995, mới gia nhập showbiz Hàn được 2 năm. Anh chàng đầu quân cho công ty giải trí Yuehua Entertainment. Lee Do Hyun có chiều cao 1,82 m và gương mặt hao hao Park Bo Gum, nụ cười giống Jung Hae In.

Kang Mi-Na - Idol tài năng thành công với nghiệp diễn

Trong phim Kang Mi-Na đóng vai một nữ sinh trung học xinh đẹp và thông minh. Cô qua đời trong một vụ tai nạn và vô tình gặp Man Wol, và được đưa vào làm thực tập sinh của "Hotel Del Luna".

Trước khi nhận được nhiều lời đóng phim như bây giờ, Mi-na từng có khoảng thời gian khó khăn vì không thể kiểm soát được cân nặng của bản thân. Cô nàng từng bị chê nhiều vì sở hữu ngoại hình mũm mĩm, má bánh bao, bắp tay to và thân hình cũng không chuẩn.

Sau khi nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng, Mi-na đã quyết định tuân theo chế độ giảm cân nghiêm khắc. Trong thời gian ngắn, từ khuôn mặt bầu bĩnh, nữ ca sĩ đã sở hữu khuôn mặt chữ V, phần bắp tay tưởng chừng rất khó giảm lại trở nên thon gọn.

Tuy nhiên, chế độ ăn kiêng hà khắc khiến Kang Mi-na mất dần sức khỏe, trở nên yếu hơn trước. Nữ ca sĩ kể lại: "Tôi từng có một chế độ ăn kiêng hà khắc nhưng rồi hệ miễn dịch của em ngày càng yếu hơn. Hôm đấy là thứ ba, phải nói là tôi thật sự rất mệt mỏi để theo được việc kiêng khem này. Trong lòng tôi nhớ mãi khoảnh khắc các thành viên nói với tôi cứ lấy đồ ăn ra mà ăn đi, bụng em trống rỗng rồi kìa".

Jeong Dong-Hwan - "Bố" của Song Hye Kyo trong "Trái tim mùa thu"

Trong phim ông đóng vai giám đốc Noh của khách sạn huyền bí. Có thể nói, diễn viên Jeong Dong Hwan không còn là gương mặt xa lạ với màn ảnh Hàn, tên tuổi ông ghi dấu qua rất nhiều phim đình đám Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Người thừa kế...

Là một diễn viên mẫu mực, Jeong Dong Hwan không có bất cứ scandal nào trong sự nghiệp cũng như đời tư. Ông kết hôn và có ba con, hai trai một gái, cuộc sống rất êm ấm. Ở tuổi ngoài 60, Jeong Dong Hwan vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật và nhiều lần giành các giải thưởng danh giá như Diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải phim truyền hình Hàn Quốc (Korea Drama Awards), Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang (Baeksang Arts Awards)...