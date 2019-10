"Cô nàng đẹp trai" được xem là một trong bộ phim thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng nhất năm 2009, và cho tới tận bây giờ tác phẩm này vẫn được người hâm mộ yêu thích. Bộ phim hài nhẹ tình cảm nói về ban nhạc thần tượng A.N.JELL. Khi ra mắt, bộ phim đã đánh chúng tâm lý của người hâm mộ Kpop thời điểm đó. Sau 10 năm phát sóng, hiện tại dàn diễn viên bao gồm Jang Geun Suk, Park Shin Hye, Jung Yong Hwa... của bộ phim đều đã có sự nghiệp và thành công riêng.

Jang Geun Suk

Sau một thời gian chuyên nhận các vai phụ, năm 2009 Jang Geun Suk được trao cơ hội tỏa sáng với vai chính trong "Cô nàng đẹp trai". Bộ phim đạt thành công không tưởng trên khắp châu Á đưa tên tuổi của anh lên hàng ngũ sao hạng A, trở thành gương mặt được săn đón nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc.

Tại thị trường Nhật Bản, cú hit này giúp Jang Geun Suk dù thời điểm ấy chỉ mới 22 tuổi nhưng có thể vươn lên sánh ngang hàng với cả Bae Yong Jun - tài tử rất được yêu mến sau "Bản tình ca mùa đông".

Tuy nhiên, việc nam diễn viên sinh năm 1987 liên tục trì hoãn việc nhập ngũ nhiều lần, khiến khán giả xứ Kim Chi liên tục "ném đá". Thông tin Jang Geun Suk âm thầm nhập ngũ vào sáng ngày 7/2018 khiến một bố phận cư dân mạng không khỏi "bực mình". Nguyên nhân là vì Jang Geun Suk "mang tiếng" nhập ngũ nhưng với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng thay vì lính tại ngũ khi được chuẩn đoán mắc phải bệnh rối loạn lưỡng cực. Nhiều người còn nghi ngờ, Jang Geun Suk đã "đút lót" mới nhận nhiều biệt đãi đến như vậy.

Những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Jang Geun Suk tuột dốc cũng là lúc nhan sắc nam diễn viên xuống cấp trầm trọng. Jang Geun Suk khiến người hâm mộ "ngã ngửa" với ngoại hình sồ sề, phát tướng cùng gương mặt mất đi hẳn vẻ điển trai, nam tính năm xưa do tăng cân.

Park Shin Hye

Sinh năm 1990, Park Shin Hye bắt đầu được công chúng để ý tới nhờ việc đóng phiên bản trẻ của Choi Ji Woo trong bộ phim "Nấc Thang Lên Thiên Đường". Năm 2009, cô tham gia "Cô nàng đẹp trai" với vai chính Go Mi Nyeo, một cô gái có ước mơ trở thành nữ tu. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải cải trang thành người anh song sinh của mình, Go Mi Nam, để giúp thế chỗ trong ban nhạc A.N.JELL. “Cô nàng đẹp trai” đã giúp đẩy tên tuổi của Park Shin Hye trở nên nổi tiếng, cô trở tiếp tục tham gia hơn 12 phim truyền hình và điện ảnh trong 10 năm qua.

Khác với hình ảnh một cô nàng mũm mĩm ngày trước, hiện tại Park Shin Hye khiến người hâm mộ bất ngờ với màn lột xác khi thành công giảm cân để trở thành một quý cô sang chảnh hết mức. Và phải thừa nhận rằng, thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Park Shin Hye chắc chắn bắt đầu từ lúc Park Shin Hye quyết tâm cắt tóc, để mái tóc ngắn xoăn nhẹ đầy cá tính. Đổi sang tóc ngắn, nhìn Park Shin Hye như một quý cô thành đạt đầy quyền lực.

Tháng 3/2018, Dispatch đã đăng tải những hình ảnh nữ diễn viên đình đám xứ Hàn Park Shin Hye và nam diễn viên Choi Tae Joon đang hẹn hò. Sau khi liên tục phủ nhận tin đồn thì đại diện truyền thông của cả 2 diễn viên đã chính thức lên tiếng và khẳng định cặp đôi đang hẹn hò. Park Shin Hye và Choi Tae Joon có cơ hội quen biết sau lần nữ diễn viên xinh đẹp nhận lời làm khách mời xuất hiện trong The King of Dramas - bộ phim Choi Tae Joon đóng. So với bạn gái, sự nghiệp của Choi Tae Joon khá chật vật, vì dù sở hữu ngoại hình điển trai nhưng bạn trai Park Shin Hye thường chỉ đảm nhật tuyến nhân vụ phụ trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Jung Yong Hwa

Vai diễn đầu tay Kang Shin Woo trong "Cô nàng đẹp trai" đã giúp Jung Yong Hwa từ một idol chính thức lấn sân sang diễn xuất. Sau bộ phim You're handsome, Yong Hwa chính thức ra mắt trong vai trò trưởng nhóm, hát chính kiêm guitar chính của nhóm nhạc CNBLUE. Có thể nói, trong số những thần tượng xứ Hàn, Jung Yong Hwa là một nghệ sĩ tài năng khi vừa sở hữu chất giọng đặc biệt, còn có khả năng sáng tác thiên bẩm với nhiều ca khúc được công chúng đánh giá cao.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà tiến, Jung Yong Hwa vướng vào vụ lùm xùm giao dịch nội gián năm 2016. Nam ca sĩ được cho là đã kiếm lợi 200 triệu won (khoảng 4,2 tỷ đồng) thông qua mua cổ phiếu tại FNC Entertainment khi biết công ty này có kế hoạch ký hợp đồng với một ngôi sao lớn. Cuối cùng, Yong Hwa thoát tội sau khi khai rằng thường giao quyền quản lý tài chính cho mẹ, và việc mua bán cổ phiếu anh không hề biết gì.

Được tuyên bố vô tội nhưng hành động của Jung Yong Hwa lại vấp phải chỉ trích rất lớn từ dư luận. Nhiều người cho rằng anh vì muốn thoát được tội nên đổ hết trách nhiệm lên mẹ của mình. Một chương trình truyền hình Hàn Quốc còn lên tiếng mỉa mai nam nghệ sĩ: "Jung Yong Hwa đã ở giữa độ tuổi 20 nhưng vẫn để mẹ quản lý hoàn toàn tài chính, quả là một người con hiếu thảo". Từng được yêu mến với hình ảnh tuyệt vời, Jung Yong Hwa hoàn toàn mất điểm trong mắt công chúng vì vụ việc này.

Lee Hong Ki

Là một thành viên nổi bật nhất trong F.T Island khi sở hữu giọng hát nội lực và vô cùng đặc biệt, Lee Hong Ki thuận lợi thu về số lượng lớn người hâm mộ. Đặc biệt, khi tham gia diễn xuất trong "Cô nàng đẹp trai" càng có nhiều fan nữ đổ trước vẻ đáng yêu của Lee Hong Ki.

Vào giữa năm 2018, Lee Hong Ki đã bị cư dân mạng Hàn Quốc “ném đá” dữ dội vì cho rằng anh đã theo dõi chương trình của một BJ có những phát ngôn thiếu đúng đắn. Theo đó, BJ Chulgoo là người có những phát ngôn gây bức xúc dư luận về các vấn đề xã hội và chính trị trong các chương trình trực tuyến của mình. Cư dân mạng đã cùng nhau tạo một tờ đơn kí tên, kiến nghị chính phủ Hàn Quốc có những biện pháp trừng trị hành động của nam ca sĩ.

Khác hẳn các nam thần tượng, Lee Hong Ki thường xuyên vẽ móng tay. Tại chương trình Star Life Secret của tvN, Lee Hong Ki từng khiến nhiều người bất ngờ. 9X tiết lộ niềm đam mê vẽ móng kể từ khi anh biết đến nó. Trong khoảng 2 năm, thành viên nhóm F.T. Island đầu tư hơn 45.000 USD để có bộ móng tay như ý. Trung bình mỗi tuần, anh dành ra khoảng 60 USD tậu cho mình mẫu móng mới.

UEE

UEE từng khiến người xem "ghét cay ghét đắng" vì thể hiện quá xuất sắc nhân vật phản diện Yoo Hee Yi trong "Cô nàng đẹp trai". 10 năm sau thành công của bộ phim, UEE giờ đã rời khỏi nhóm nhạc thần tượng After School và hoạt động hoàn toàn với vai trò diễn viên. Vào thời điểm năm 2011, UEE được xem là một trong những gương mặt sáng giá của những nhãn hiệu danh tiếng tại Hàn Quốc. Ngoài ra, cô cũng được fan Hàn ưu ái bình chọn là sao nữ có đôi chân ngọt ngào nhất. Một số trang báo gọi đôi chân của UEE là “đôi chân mật ong”. Giới chuyên gia thẩm mỹ thì bình luận: “Khoảng cách từ đầu gối đến cổ chân của UEE thẳng tắp, độ dài đôi chân là hoàn hảo”.

Tuy nhiên, những năm gần đây, UEE thường xuất hiện với tình trạng gầy đáng báo động, nhan sắc tuột dốc. Trong các bức hình tạp chí, phần lớn bình luận của khán giả đều chỉ ra rằng UEE không còn vẻ khỏe mạnh, vui tươi đầy sức sống như trước kia. Khuôn mặt nhỏ hẹp cùng phần cằm ngày càng nhọn và dài của cô trông khác biệt hẳn so với nhan sắc giai đoạn 2009 - 2011. Nhiều khán giả cho rằng mỹ nữ quyến rũ nhất Kpop ngày nào đang gặp rắc rối về vấn đề cân nặng, đồng thời trở nên "nghiện" dao kéo khiến khuôn mặt thay đổi.

Ép cân quá khắc nghiệt chẳng những không giúp cho sự nghiệp của UEE, còn khiến cô mất đi rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình gần đây, UEE đắng lòng kể với dàn khách mời về công cuộc giảm cân đã vất vả lại còn “chữa lợn lành thành lợn què” của mình. Khi UEE giảm cân còn da bọc xương, cô nàng đã bị mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo. Hình ảnh gầy rộc mang lại ấn tượng xấu cho công chúng nên chẳng nhãn hàng nào muốn mời UEE nữa.