Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim: Cuốn sách nhất định phải đọc nếu muốn giữ lửa hôn nhân

Khi đàn ông và đàn bà còn độc thân thì sự khác biệt thường không rõ ràng. Nó thường bộc lộ rõ nhất sau khi họ tham gia vào một mối quan hệ gắn bó mật thiết, cùng có con hay khi phải chịu quá nhiều căng thẳng. Bên cạnh sự khác biệt về giới tính, nhiều điểm khác biệt của chúng ta liên quan tới tính cách, tâm trạng, những ảnh hưởng từ gia đình và xã hội.



Susan và Jim kết hôn được 9 năm. Như hầu hết các đôi vợ chồng khác, họ đến với nhau từ tình yêu nhưng sau nhiều năm, những bất đồng, tranh cãi gia tăng, họ mất đi niềm đam mê và quyết định chia tay. Tuy nhiên, trước khi li hôn, họ đã tham dự buổi thảo luận cuối tuần về cách giao tiếp.

Susan nói: "Chúng tôi đã thử mọi cách để hàn gắn mối quan hệ của mình. Nhưng chúng tôi quá khác nhau".

Trong suốt buổi thảo luận, họ rất ngạc nhiên khi biết rằng sự khác biệt đó là điều hết sức bình thường.

Họ thấy được an ủi khi biết rằng trong cuộc sống những đôi vợ chồng khác cũng từng trải qua những tình huống tương tự. Chỉ trong 2 ngày, Susan và Jim đã học hỏi được những kiến thức hoàn toàn mới về đàn ông và đàn bà.

Họ lại yêu nhau như thuở ban đầu. Mối quan hệ của họ thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Họ không còn muốn li dị, trái lại họ mong muốn bên nhau suốt phần đời còn lại.

Jim nói: "Những kiến thức về sự khác biệt giữa chúng tôi đã mang tôi về với vợ mình. Đây là món quà lớn nhất mà tôi từng nhận. Chúng tôi lại yêu nhau như thuở ban đầu."

Nhiều người tự áp đặt cảm giác thất vọng về mối quan hệ của mình. Họ yêu người bạn đời của mình nhưng khi có xung đột, họ không biết phải làm gì để sự việc tốt đẹp hơn. Khi hiểu rõ đàn ông và đàn bà hoàn toàn khác nhau ra sao, bạn sẽ học được những phương thức mới để duy trì mối quan hệ và thành công trong việc lắng nghe, nâng đỡ người bạn đời của mình. Bạn sẽ học được cách làm thế nào để tạo ra một tình yêu như bạn mong đợi.

Thông qua cuốn sách, bạn sẽ học được cách làm thế nào để tạo ra một tình yêu như mong đợi

Đàn ông sao Hỏa - Đàn bà sao Kim là cuốn cẩm nang để có được mối quan hệ đầy yêu thương trong những năm 90 của thế kỷ 20. Cuốn sách tiết lộ những điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà trong tất cả mọi mặt của đời sống.

Mở rộng kiến thức về những khác biệt giữa hai phái sẽ giúp ta giải quyết phần lớn những thất vọng có liên quan và cố gắng để hiểu người khác phái. Nhờ đó, những hiểu lầm sẽ nhanh chóng tiêu tan hoặc né tránh được chúng.

Những mong đợi không phù hợp có thể được điều chỉnh một cách dễ dàng và đúng đắn. Khi hiểu rằng người bạn đời khác mình như một người đến từ hành tinh khác, bạn sẽ thấy thoải mái và hòa hợp với những khác biệt ấy thay vì kháng cự hay cố gắng thay đổi chúng.

Quan trọng nhất, thông qua cuốn sách này, bạn sẽ học được những kỹ năng thực tế để giải quyết các vấn đề phát sinh xuất phát từ những khác biệt giữa hai phái. Cuốn sách này không chỉ phân tích về mặt lý thuyết điểm khác biệt về lĩnh vực tâm lý mà còn là cẩm nang thực tế giúp ta xây dựng thành công những mối quan hệ giàu tình yêu thương.

Đàn ông sao Hỏa - Đàn bà sao Kim đã giúp hàng triệu lứa đôi thay đổi quan hệ của họ. Cuốn sách được coi là hiện tượng này đã giúp đàn ông và đàn bà nhận thức ra họ khác nhau như thế nào và làm thế nào để bộc lộ nhu cầu của mình theo những cách không gây ra xung đột và nhờ đó sự gắn bó có cơ hội để phát triển.

Bộ sách được giới thiệu trên kênh VTC14

Theo CNN, tác phẩm phiên bản gốc tiếng Anh dưới cái tên "Men Are from Mars, Women Are from Venus" bán được 50 triệu bản và trở thành tác phẩm phi tiểu thuyết đáng đọc nhất vào những năm 1990. Thú vị hơn, tiêu đề cuốn sách đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số tác phẩm, phim truyện...



Cuốn sách giúp nhiều cặp đôi trở nên hạnh phúc hơn

Mỗi ngày có hàng triệu người vẫn đang tìm kiếm người bạn đời để trải nghiệm những cảm xúc đặc biệt của tình yêu. Mỗi năm, hàng triệu đôi đến với nhau trong tình yêu và rồi lại chia tay một cách đau đớn bởi họ đánh mất cảm xúc yêu thương đó.

Thực sự, rất ít người có thể viên mãn trong tình yêu. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể xảy ra. Khi đàn ông và đàn bà có thể tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của nhau thì tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa. Tình yêu đầy ma lực có thể kéo dài mãi mãi nếu chúng ta nhớ những khác biệt của mình.

Cuốn sách đã giúp MC Thanh Huyền kênh VTC14 thay đổi cuộc sống vợ chồng tốt hơn

Không bao giờ là muộn để làm giàu thêm tình yêu thương trong cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần học cách mới để tạo ra chúng. Dù bạn có đang phải chữa trị hay không, nếu bạn muốn có những mối quan hệ trọn vẹn hơn với người khác giới thì cuốn sách "Đàn ông sao Hỏa - Đàn bà sao Kim" là dành cho bạn.

Hãy sử dụng cuốn sách này để cuộc sống của các bạn trở nên dễ dàng hơn và hãy dùng nó để làm giàu thêm tình yêu trong cuộc sống của chính bạn. Trên hết, tình yêu là chia sẻ, là tình thương và là sự tha thứ. Nếu việc thấu hiểu này có thể giúp bạn mở cửa trái tim mình thì nó đã phục vụ đúng mục đích rồi đấy.

