Dàn cầu thủ ĐTVN: Văn Toàn, Đức Chiến và Hoàng Đức thích thú, muốn tậu Honda Brio ngay trong lễ ra mắt xe

Sáng ngày 18/6, Honda đã tổ chức lễ ra mắt mẫu Honda Brio mới lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Honda Brio được nhập khẩu từ Indonesia với 3 phiên bản G, RS và RS 2 màu.

Có mặt trong sự kiện ra mắt Honda Brio đáng chú ý có 3 tuyển thủ đó là Văn Toàn, Hoàng Đức và Đức Chiến. Đây đều là những gương mặt quen thuộc ở các cấp độ đội U23 cho tới ĐTQG.

Tận mắt trải nghiệm thực tế Honda Brio, cả Văn Toàn, Hoàng Đức và Đức Chiến đều tỏ ra thích thú với thiết kế, đặc biệt là cải tiến tạo ra sự thoải mái, rộng rãi khi trực tiếp ngồi trong xe.

Tiền đạo Văn Toàn, người vừa cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu rất thành công tại King’s Cup tiết lộ: "Toàn đang học bằng lái xe và thời gian tới thì sẽ có bằng. Ngay từ đầu khi nhìn thấy ba mẫu xe Honda Brio mình cảm thấy rất thích thú, vì những chiếc xe này thiết kế theo phong cách thể thao, phù hợp với những VĐV đang chơi thể thao như mình. Sau này có bằng lái xe thì đây cũng là một trong những sự lựa chọn tốt".

"Khi vào trong xe ngồi, không gian chỗ ghế ngồi rất rộng rãi và thoải mái. Khoảng cách hàng ghế trước và sau rộng, chỗ để chân thoải mái. Xe này cũng là dòng cỡ nhỏ nên di chuyển sẽ dễ dàng hơn trên đường phố đông người. Giá cả của xe cũng hợp lý với nhiều người dân của Việt Nam nên đây cũng là lựa chọn tốt".

Còn tiền vệ Hoàng Đức thì thích thú cho biết: "Đức rất thích chiếc xe này, màu vàng cá tính nổi bật giữa 2 xe còn lại. Mình nghĩ là nếu đi chiếc xe này ngoài đường thì sẽ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Về thiết kế tổng thể thì mặc dù đây là chiếc xe khá phổ thông nhưng lại có diện mạo rất thể thao và năng động. Đức nghĩ là với những bạn trẻ tầm tuổi như Đức thì sẽ rất thích thiết kế cũng như màu sắc trẻ trung này".

"Với mẫu xe này, việc đi siêu thị, đi café, ăn uống, hẹn hò... cùng bạn bè đều trở nên thuận tiện, đặc biệt là đi lại trong những khu phố nhỏ và hay tắc nghẽn. Cốp xe của Brio cũng rộng rãi, mình có thể mua sắm thoải mái và không cần phải đi lại nhiều lần vì lo ngại xe không để đủ đồ. Đặc biệt, vào cuối tuần, mình có thể chở cả gia đình đi siêu thị mua sắm thỏa thích. Đặc biệt là vào những dịp nghỉ, có điều kiện về quê thăm gia đình, mình có thể mang nhiều quà rồi đặc sản ở quê lên cho anh em bạn bè cùng thưởng thức" - Hoàng Đức cho biết thêm.

Cầu thủ Đức Chiến cũng có những ý kiến đồng tình với Văn Toàn hay Hoàng Đức. Anh cho hay: "Mặc dù là mẫu xe cỡ nhỏ với mức giá phù hợp với nhiều khách hàng phổ thông nhưng mình nhìn thấy trong thiết kế có những đường nét thể thao, cá tính, màu sắc cũng đa dạng và phù hợp với phong cách của mỗi người. Cuối tuần nếu đi du lịch quanh khu vực ngoại thành cùng mấy người bạn mà có một chiếc xe nhỏ gọn như vậy cũng thích, vừa chủ động về phương tiện vừa thoải mái về giờ giấc".

Đặc điểm chung giữa ba phiên bản Honda Brio là khối động cơ i-VTEC 4 xi lanh dung tích 1.2L có khả năng sản sinh công suất tối đa 89 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 100mNm tại 4.800 vòng/phút.

Honda Brio được đánh giá cao bởi thiết kế thể thao năng động nhưng không kém phần cao cấp, không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi và hài hoà. Khả năng vận hành được đánh giá mạnh mẽ với độ ổn định cao, đem lại cảm giác lái thú vị và êm ái.

Về kích thước, Honda Brio có độ dài và rộng nhất phân khúc A. Xe dài 3815mm, rộng 1680mm và cao 1485mm.

Bên trong xe là không gian tương đối rộng rãi Vô lăng có vài nút bấm ở phía trái, màn hình cảm ứng khá nhỏ và chỉ có trên bản RS. Bản G dùng chìa khóa cơ, trong khi bản RS có khởi động nút bấm Start/Stop. Trên xe có ít nút bấm, khu vực điều khiển trung tâm ngoài màn hình chỉ còn cụm điều hòa cũng có thiết kế đơn giản.

Thiết kế ngoại thất, Honda Brio sở hữu thiết kế thể thao năng động. Tất cả các phiên bản của Brio thế hệ thứ 2 đều được trang bị dải đèn LED định vị. Phía sau Honda Brio trông góc cạnh hơn với những đường gân dập nổi ngang đuôi xe.

Các tính năng an toàn của Honda Brio cũng khá tiêu chuẩn khi được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, công nghệ G-COn với thân và khung xe hấp thụ lực tác động khi có va chạm, hệ thống túi khí i-SRS cho người lái, SRS cho hành khách, tính năng nhắc nhở người lái thắt dây an toàn và dây đai an toàn ba điểm ELR.

Honda công bố giá bán phiên bản G là 418 triệu, 448 triệu cho bản RS và 452 triệu cho RS 2 màu. Người dùng có tới 6 lựa chọn về màu sắc bao gồm: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Vàng năng động, Cam sành điệu, Đỏ đam mê và Đỏ cá tính. Xe sẽ được bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 18/6 thông qua Hệ thống đại lý Ôtô Honda trên toàn quốc.