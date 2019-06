Đám cháy bùng phát trở lại lúc rạng sáng, rừng ở Hà Tĩnh lại chìm trong biển lửa

Theo ghi nhận của PV VTC News ở hiện trường, khoảng 7h45 hôm nay 29/6, đám cháy rừng ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang khống chế và dập tắt một số điểm còn cháy nhỏ. Lực lượng PCCC đang túc trực tại các cây xăng dầu dưới chân núi để ứng phó kịp thời.

Chính quyền địa phương huy động gần 1.000 người dân, quân đội, công an, kiểm lâm thâm gia dập lửa.

Lực lượng PCCC đang túc trực tại các cây xăng dầu dưới chân núi để ứng phó kịp thời.

Người dân đang di chuyển đồ đạc khỏi khu vực ảnh hưởng của vụ cháy rừng.

Ông Phan Đức Cự, 73 tuổi, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân cùng hàng trăm người dân lên núi dập lửa.

Trước đó, khoảng 3h hôm nay (29/6), vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bùng phát trở lại. Các lực lượng của Hà Tĩnh cùng với sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy Nghệ An đang ra sức không chế đám cháy.

Ngọn lửa bốc cao, lan rộng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 1, 2, 3 thị trấn Xuân An. (Trong ảnh đám cháy rừng tại khu vực tổ dân phố 1thị trấn Xuân An.)

Lửa lan rộng đang uy hiếp đến nhà dân ở thị trấn Xuân An

Khoảng 13h ngày (28/6), khu vực rừng thông thuộc thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân xảy ra một vụ cháy rừng. Nắng nóng và gió thổi mạnh nên gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Trả lời PV VTC News qua điện thoại ông Hồ Văn Chương Phó Chánh Văn phòng huyện Nghi Xuân xác nhận có sự cố cháy rừng trên địa bàn, hiện các lực lượng đang nỗ lực dập lửa.

Hiện trường vụ cháy rừng nhìn từ hướng QL1A.

Theo đó, từ điểm phát cháy ban đầu, ngọn lửa sau đó lan rộng từ vùng núi xã Xuân Hồng sang các khu rừng thuộc thị trấn Xuân An.

Ngay sau khi nhân được tin báo cháy rừng, chính quyền huyện Nghi Xuân đã huy động hơn 1.000 người gồm các lực lượng: Phòng cháy chữa cháy tỉnh Hà Tĩnh, Kiểm lâm, bộ đội Ban CHQS huyện, lực lượng Biên Phòng, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), Công an huyện, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương cùng các phương tiện tập trung dập lửa.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An triển khai các biện pháp bảo vệ một khi ngọn lửa tiến gần các nhà dân.

Tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn và nắng nóng gió thổi mạnh nên lực lượng tham gia chữa cháy phải di chuyển tập trung phát quang mở rộng đường băng cản lửa ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng.

Trước tình hình trên, huyện Nghi Xuân tổ chức sơ tán người và vật chất gần 100 hộ dân sống gần sườn núi tại Tổ dân phố 1 thị trấn Xuân An đến nơi an toàn đề phòng khi ngọn lửa tiến đến gần.

Các tổ chức đoàn thể tham gia sơ tán người dân.

Đến 20h, ngọn lửa vẫn chưa thể khống chế do gió thổi mạnh... Lực lượng PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An triển khai các biện pháp bảo vệ một khi ngọn lửa tiến gần các nhà dân.

Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi, đến 22h50' đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt. Các lực lượng vẫn túc trực phòng khi các ngọn lửa bùng phát trở lại.