Đã tìm thấy người mẹ 26 tuổi ở Điện Biên nhưng trong tình trạng hoảng loạn, không nhận ra chồng con

Liên quan đến vụ việc chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi) bị mất tích cách đây 3 ngày. Sáng ngày 20/7, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Quang Chiến - bố chị Huyền cho biết, gia đình đã tìm thấy con gái mình ở ở Quảng Ngãi.



"Khoảng 11h20 ngày 19/7, gia đình nhận được một cuộc gọi của chủ quán ăn ở gần Nhà máy lọc dầu Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi báo rằng nhìn thấy một cô gái giống con gái tôi.

Người chủ quán kể lại với gia đình rằng khi thấy Huyền vào quán bảo không có tiền và muốn xin ở lại làm giúp việc. Thấy tâm lý con tôi không ổn định nên chủ quán gặng hỏi thì con tôi nói đã bỏ nhà đi, có chồng và con trai 2 tuổi. Huyền nhớ và đọc số điện thoại của tôi nên bà chủ quán đã điện thoại trực tiếp cho tôi báo tin", ông Chiến kể lại.

Chị Huyền đã được gia đình tìm thấy sau hơn 3 ngày mất tích.

Sau khi nhận được tin báo ông Chiến đã nhờ chủ quán chụp hình ảnh cung cấp cho gia đình. Nhìn qua hình ảnh ông Chiến xác định chính xác đó là chị Huyền nên ngay buổi trưa mẹ và chồng chị Huyền đã bay vào Quảng Ngãi tìm con.

Vào chiều tối qua khi gia đình ông Chiến gặp được con gái thì thấy chị Huyền trong tình trạng hoảng loạn, không nhận ra người thân.

"Gặp được con, vợ và con rể tôi gọi điện báo về bảo Huyền không nhận ra ai. Thấy con trai là con vội đẩy ra, không nhận ra chồng mình. Lúc đó chỉ có bà chủ quán là tiếp cận được con gái tôi", ông Chiến nói.



Hiện chị Huyền được người thân đưa đi khám tại bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại ông Chiến cho biết con gái ông được các bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn thần kinh. Gia đình ông không biết con gái đi vào Quảng Ngãi bằng phương tiện gì và đi với ai, riêng chị Huyền sau khi bỏ nhà đi đến khi được tìm thấy chị cũng không nhớ những gì đã diễn ra.

"Huyền cứ nói chỉ mong đi về nhà để thi tốt nghiệp với học cấp 3, chồng Huyền vào liền đẩy ra không cho đến gần, chỉ ôm chủ quán rồi khóc. Giờ gia đình mong muốn sớm đưa con ra bệnh viện ngoài Hà Nội để chữa trị", ông Chiến chia sẻ.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, anh Thành (chồng chị Huyền) cho biết, đến sáng nay vợ dần nhận ra được mẹ đẻ của mình. Còn anh và con trai chị Huyền vẫn chưa nhận ra.

"Vợ tôi hiện mới nhận ra được mẹ đẻ, chưa nhận ra được chồng con. Gia đình đang tiếp tục đưa vợ đi bệnh viện để điều trị sau đó mới về quê", anh Thành chia sẻ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 16/7, chị Huyền nói có chút việc rồi đi ra ngoài. Khi đi, cô mặc áo sơ mi màu hồng và quần vải mầu đen, đi xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu trắng - đen biển kiểm soát 27Y1- 001.88.

Tối cùng ngày chưa thấy con về, gia đình gọi điện cho Huyền nhưng số điện thoại không liên lạc được. Sáng 17/7, gia đình đã trình báo sự việc đến công an để nhờ giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Him Lam đã vào cuộc tìm kiếm, đồng thời chuyển hồ sơ đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý.

Qua tiến hành định vị số điện thoại di động của Huyền, được biết lần cuối Huyền liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà ở khoảng 300 - 500m. Đến sáng 19/7, chiếc xe máy của chị Huyền đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại bến xe Mỹ Đình.