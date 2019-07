Đã tai, đã mắt với màn kết hợp lịch sử của Sơn Tùng M-TP và Snoop Dogg trong MV "Hãy Trao Cho Anh"

Mới đây, Sơn Tùng M-TP chính thức cho ra mắt MV Hãy Trao Cho Anh (Give It To Me) trên kênh Youtube của mình. Đây là dự án âm nhạc mang tầm cỡ quốc tế, được đầu tư kỹ lưỡng và chi tiết ở từng khâu sản xuất. Lần đầu tiên trong lịch sử Vpop, một ca sĩ mời được cả hai tên tuổi lớn từ Âu Mỹ là huyền thoại rap Snoop Dogg và nữ ca sĩ/người mẫu Madison Beer tham gia vào dự án âm nhạc của mình.

Hãy Trao Cho Anh là sáng tác của Sơn Tùng M-TP, được producer Onionn đảm nhận vai trò sản xuất phối khí. Đây là ca khúc thuộc dòng nhạc Latinh, pha trộn một chút Hiphop thời thượng. Cả hai thể loại này đều đang rất được ưa chuộng tại các nước Âu Mỹ. Sơn Tùng M-TP đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi về các thể loại âm nhạc thú vị trên thế giới và chắt lọc những gì phù hợp đưa vào mỗi sản phẩm của mình. Anh luôn muốn mỗi lần mình trở lại đều phải mang đến cho khán giả của mình những âm nhạc mới mẻ nhất, không lặp lại điều từng làm.

Ca khúc Hãy Trao Cho Anh ra đời khi Sơn Tùng M-TP đang ngồi chơi đàn, anh viết ra được một hợp âm thú vị và nghĩ rằng cần phải biến nó thành một giai điệu mùa hè vui vẻ. Đúng hai tiếng đồng hồ, phần giai điệu của ca khúc được hoàn thành. Đối với thể loại hiphop sôi động, nhiều ca từ thì phần lời cần đầu tư khá nhiều thời gian để đưa vào bài cho phù hợp. Nội dung bài hát nói về một anh chàng rich-kid sành điệu, đang tìm kiếm một tình yêu đích thực.

Kịch bản MV cũng được xây dựng dựa trên nội dung bài hát. Sơn Tùng M-TP vào vai người đàn ông giàu có, sống trong ngôi biệt thự xa hoa, có đầy đủ mọi thứ nhưng anh vẫn thấy nhàm chán. Anh vẫn còn thiếu một thứ để cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn - tình yêu đích thực. Một hôm anh mở một buổi tiệc chào đón tất cả mọi người, anh gặp một bóng hồng xinh đẹp và cảm thấy trái tim mình rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc đặc biệt đó được miêu tả bằng những lời lẽ mà chàng rich-kid tán tỉnh cô gái trong mơ của mình.

Về phần hình ảnh, MV được sản xuất bởi ekip đạo diễn August Frogs đến từ Hàn Quốc. Cả hai bên ekip đã mất gần 2 tháng để thảo luận và đưa ra kịch bản cuối cùng, trước khi họ quyết định bay sang Los Angeles để thực hiện MV.