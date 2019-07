Da không thể trắng trẻo hơn nếu chỉ thoa kem chống nắng, bạn cần thực hiện thêm tổ hợp 4 bước skincare nữa

Nếu bạn cho rằng, chỉ cần thoa kem chống nắng là có thể yên tâm đi qua mùa hè với làn da trắng trẻo, hồng hào thì bạn đã sai lầm rồi. Bước thoa kem chống nắng rất quan trọng, nó đảm bảo làn da của bạn sẽ không "cháy đen" dưới ánh mặt trời gay gắt của mùa hè, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà không chú trọng đến 4 bước sau, da bạn chẳng những không tươi sáng thêm, mà còn xám xịt, sần sùi thấy rõ.

1. Làm sạch da thật kỹ

Làm sạch da đến từng lỗ chân lông đồng nghĩa với việc loại bỏ những tạp chất có thể gây xỉn màu da, hình thành mụn đầu đen và tăng kích thước lỗ chân lông như: bụi bẩn, độc tố, tàn dư makeup, kem chống nắng… Đây cũng chính là lý do, sau khi thực hiện đồng thời cả hai bước tẩy trang + dùng sửa rửa mặt, làn da của bạn trông tươi tắn và mịn màng hơn hẳn lúc trước đó. Vậy nên, nếu làn da sáng hồng rạng rỡ là mơ ước của bạn, đừng bao giờ xem nhẹ thao tác làm sạch, mà phải là làm sạch 2 bước mới đúng chuẩn.



2. Thoa kem dưỡng ẩm

Những bông hoa khi thiếu nước sẽ trở nên héo rũ, úa tàn thì làn da của bạn cũng giống hệt như vậy: tối màu và mệt mỏi nếu không được cung cấp đủ độ ẩm. Vì vậy, bạn chỉ cần thực hiện một điều rất đơn giản thôi, đó là thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày vào hai buổi sáng tối và kết quả, làn da sẽ luôn ở trạng thái thật căng mọng và tươi sáng lấp lánh.

3. Tẩy da chết

Những tế bào già cỗi không chỉ là rào cản ngăn các sản phẩm skincare chăm sóc chu đáo cho làn da, mà còn phủ một màu u tối, mệt mỏi và khiến bề mặt da trở nên sần sùi, kém đẹp. Và để ngăn chặn viễn cảnh da xấu này, bạn hãy đều đặn tẩy tế bào chết khoảng 2 – 3 lần tuần, vậy thôi là đủ để da mịn mượt như nhung và sáng bật tông.

4. Thoa serum vitamin C

Cùng với kem chống nắng, chất chống oxy hóa vitamin C sẽ tạo một hàng rào kiên cố, bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh mặt trời lẫn sự tấn công của các gốc tự do. Và thành quả bạn nhận lại sau một thời gian ngắn thoa serum vitamin C trước kem chống nắng, chính là làn da không những tươi sáng hơn mà các nốt thâm, nếp nhăn li ti cũng biến mất như chưa từng tồn tại.