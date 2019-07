8 kem/phấn chống nắng được BS da liễu sử dụng: Tưởng toàn đồ xịn đắt nhưng vẫn có loại siêu rẻ ai cũng mua được

"Tôi thích loại kem chống nắng này vì nó sử dụng zinc oxide loại được tán siêu nhỏ, theo tôi là thành phần chống nắng hiệu quả nhất. Khi bôi lên, kem không làm da bị trắng bệch hay dày bì, lại không chứa dầu và có thành phần hyaluronic acid dưỡng ẩm nên phù hợp với cả da nhạy cảm và da mụn" - bác sĩ da liễu David Bank (New York, Mỹ), tác giả cuốn "Beautiful Skin: Every Woman's Guide to Looking Her Best at Any Age".