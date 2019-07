Đã có chồng con nhưng vẫn lên Tinder khoe ảnh "mát mẻ" để tìm bạn… nói chuyện, cô gái khiến dân tình tranh cãi dữ dội

Các ứng dụng hẹn hò trên internet, mà tiêu biểu là Tinder từ trước đến nay vẫn được nhận xét là có 2 mặt tích cực và tiêu cực. Tinder đã giúp cho vô số cặp đôi đến với nhau thành công bằng tình yêu chân thành nhưng bên cạnh đó vẫn còn đầy rẫy những cám dỗ khó lường mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để phân biệt và lựa chọn đúng.

Mới đây, trên cộng đồng những người dùng Tinder có chia sẻ ồn ào về một cô gái tự nhân là đã kết hôn, có con nhưng vẫn tạo tài khoản Tinder với mục đích tìm bạn nói chuyện. Nhưng có một điều lạ làm dấy lên tranh cãi đó là cô ấy để ảnh phần dưới kín đáo nhưng phần trên chỉ mặc có chiếc áo lót trông khá hở hang, mát mẻ.

Bài đăng về cô gái đã có chồng vẫn lên Tinder tìm bạn đang thu hút sự chú ý.

Mô tả về bản thân, cô gái viết: "I'm married now and i have a son. Just need someone to chat" (Tạm dịch: Tôi đã kết hôn và có một cậu con trai. Chỉ đang muốn tìm một ai đó để nó chuyện thôi).

Bên cạnh đó, cô gái cũng giải thích rằng đã từng tìm được một người bạn đúng nghĩa trên Tinder nhưng bỗng nhiên người đó lại biến mất. Và lý do cô nàng quay lại chính là để tìm lại người đó.

Lời mô tả và hình ảnh giới thiệu của cô gái.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, đã có vô số ý kiến tranh cãi nổ ra. Dân tình chia làm nhiều phe cùng nhau bàn luận về vấn đề này. Một số đồng ý Tinder là nơi để kết bạn thì dù đã có chồng hay còn độc thân thì đều không quan trọng. Những người khác thì lại cho rằng đã có chồng thì nên yên phận, đừng làm trò "lố" để rồi nhận cái kết đắng lúc nào không hay.

Bên bênh vực:

"Chứ chẳng lẽ cứ lấy chồng là không được quyền kết bạn à? Bạn ấy cũng chỉ nói tìm bạn nói chuyện, chứ có bảo tìm người yêu đương, bồ bịch đâu?".

"Tìm bạn nói chuyện thôi mà. Còn hình ảnh manh tính chất minh họa là chính. Đừng khó khăn quá mà chàng trai".

"Mình nghĩ nhiều bạn đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, mạng xã hội đúng là dễ phán xét quá".

Bên phản đối:

"Nhiều khi cũng thấy khó hiểu lắm, nhiều bạn nữ đăng toàn ảnh khoe mông, khoe ngực xong bảo là chỉ cần tìm người nói chuyện".

"Bênh nhiều nhỉ? Sai rành rành ra đó. Nếu mấy ông bảo cô kia muốn kiếm bạn thôi thì cô ta khoe ngực lên làm gì?".

"Không ai cấm phụ nữ có chồng có bạn nhưng Tinder thực chất đã được mặc định là ứng dụng hẹn hò. Điều này có nghĩa là người khác hoàn toàn có quyền nghi ngờ khi bạn xuất hiện ở đây".

Thật sự là, khi động đến những vấn đề hẹn hò hay ăn vận hở hang như thế này thì dân tình rất chú ý. Ngoài những ý kiến bênh vực và phản biện thì còn phe thứ 3 cho rằng mạng xã hội thực ra cũng chỉ là chốn ảo ảnh, việc một cô gái nói cô đã có chồng không có nghĩa nó phải đúng sự thật, và tấm ảnh mát mẻ kia có khi cũng chỉ là cách để gây chú ý chứ chẳng có mục đích nào khác.

Nhiều người cũng công khai thông tin gia đình của mình trên Tinder.

Nói tóm lại, sử dụng mạng xã hội để hẹn hò hay không là quyền của mỗi người, miễn làm sao hãy thật tỉnh táo để dùng chúng thông minh nhất để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống đời thực của mình. Có người nói chuyện trên mạng đôi khi cũng giúp giảm stress phần nào nhưng nếu nó vi phạm đạo đức thì nguy cơ phá vỡ hạnh phúc gia đình là rất cao đấy các bạn ạ.