Cựu cán bộ công an huyện 'chơi' ma túy cùng thiếu nữ 15 tuổi

Tối nay, 16/8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 12/8/2019, qua phản ánh của quần chúng nhân dân, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng tại Phòng 409, khu nhà liền kề HUD 2, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Anh (35 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Thị Thơ (23 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Trần Ngọc Huấn (37 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Thị Hà (23 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Vũ Thị Thu Duyên (15 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Hoàng Trung Kiên (48 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Tân 2, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Sau vụ bắt giữ, dư luận xôn xao thông tin về việc đối tượng Nguyễn Thế Anh là Đại uý, Đội trưởng Đội cảnh sát Hình sự, thuộc Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Liên quan tới vụ việc, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng Phòng Tham mưu, Tổng hợp, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: "Ông Nguyễn Thế Anh đã từng là cán bộ công an huyện Quỳnh Phụ, tuy nhiên, ông Thế Anh đã xuất ngũ khỏi lực lượng công an trước khi vụ việc xảy ra", thượng tá Vương thông tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ.