Cứu 300 người di cư trong dịp lễ Giáng sinh

Người di cư được đưa tới cảng Malaga sau khi được Lực lượng cứu nạn hàng hải Tây Ban Nha giải cứu ngày 9/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, 100 người được cứu trong ngày 26/12, hơn một nửa trong số này được tìm thấy ở ngoài khơi bờ biển Costa Blanca, phía Đông Nam Tây Ban Nha. Hiện vẫn chưa rõ quốc tịch của những người này.

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho hay khoảng 200 người di cư đã được cứu trong ngày Giáng sinh, trong các chiến dịch riêng rẽ ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha và Maroc. Trong số này, 120 người được tìm thấy ở quần đảo Zaffarin, ngoài khơi Maroc và tại hòn đảo nhỏ Alboran.

Tổ chức di cư quốc tế cho hay từ đầu năm cho tới nay, ít nhất 1.250 người di cư, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi đang vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Italy ngày 26/12 cho hay, từ đầu năm 2019 đến nay, số người di cư tới nước này đã giảm đáng kể so với năm trước đó. Italy đã tiếp nhận khoảng 11.400 người di cư, giảm hơn 50% so với 23.210 người năm 2018 và giảm đáng kể so với năm 2017 có tới 118.914 người di cư đã đặt chân tới Italy, một trong những nước châu Âu gần châu Phi nhất.

Thống kê của Bộ Nội vụ Italy cho thấy đa số người di cư đến nước này là người Tunisia với 2.654 người, tiếp đó là người Pakistan và Côte d'Ivoire với 1.100 người mỗi nước. Bên cạnh đó, có khoảng 1.618 trẻ nhỏ không có người thân đi cùng.

Người di cư được giải cứu trên biển ở ngoài khơi Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Italy là một trong những nước châu Âu phải đối mặt với làn sóng di cư ồ ạt trong những năm qua và nước này đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác cùng chia sẻ gánh nặng này.

Kể từ giữa năm 2018 đến tháng 8/2019, Chính phủ Italy dưới sự lãnh đạo của liên minh Phong trào 5 Sao (M5S), và Liên đoàn (Lega) cực hữu, đã ban hành một số biện pháp nhằm siết chặt người di cư, đồng thời áp đặt các mức phạt đối với những tàu cứu hộ cứu người di cư ở Địa Trung Hải.