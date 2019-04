Cuối cùng thì "cô nàng mặt dày" Chi Pu cũng đã từ bỏ chuyện giật bồ bạn thân

Tập 45 của phim truyền hình Mối tình đầu của tôi vừa lên sóng vào tối 10/4. Trong tập này, khán giả đặc biệt quan tâm đến sự thay đổi trong mối quan hệ giữa bộ ba An Chi (Lan Ngọc) - Nam Phong (Bình An) - Hạ Linh (Chi Pu).

Sau khi "lột xác" từ cô gái mặt đầy tàn nhang thành thiếu nữ xinh đẹp mĩ miều, An Chi đã trở nên tự tin hơn rất nhiều. Mối quan hệ giữa cô và Nam Phong đã có những chuyển biến tốt đẹp. Trong khi đó, Hạ Linh cũng đã suy nghĩ thông suốt hơn, cô quyết định chấm dứt với Nam Phong.

An Chi cố gắng minh oan cho Nam Phong nhưng bất thành.

Tiếp nối những tình tiết ở các tập trước, mọi người tại tòa soạn vô cùng hả hê khi chỉ trích Nam Phong về việc đi trễ, trốn tránh trách nhiệm. Chứng kiến cảnh tượng này, An Chi liền ra sức biện minh cho Nam Phong. Nhưng khi cô định mở lời thì Nam Phong lại ngăn không cho cô làm điều đó. Nam Phong không muốn người khác biết quá nhiều về quá khứ của mình. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có một mình An Chi là biết Nam Phong đã chịu đau đớn, tổn thương như thế nào khi có tuổi thơ chẳng được trọn vẹn.

Nam Phong muốn che giấu quá khứ của mình.

Sau khi thay đổi ngoại hình, An Chi dần khẳng định được năng lực bản thân tại tạp chí Her Mode. Phong cách thời trang của cô có những tiến bộ và nhận được nhiều khen ngợi từ mọi người. Thấy được nỗ lực của An Chi trong công việc, sếp Hà Đỗ (Diễm Châu) giao cho cô nhiệm vụ biên tập bài viết. Nhưng vì không có nhiều kinh nghiệm viết báo, An Chi đã từ chối lời đề nghị mà sếp Hà Đỗ đưa ra.

Ở một diễn biến khác, Hạ Linh bất ngờ gặp lại Minh Huy (Bê Trần). Cô nhờ anh đưa về nhà bằng chiếc xe mô tô. Minh Huy nhận ra Hạ Linh không còn tiều tụy và buồn bã như trước, cô đã vui tươi trở lại. Hạ Linh chia sẻ với Minh Huy cô đã thông suốt về chuyện tình cảm với Nam Phong, chính vì vậy mà trong lòng không còn nặng nề nữa.

Hạ Linh cuối cùng đã chịu từ bỏ tình cảm với Nam Phong.

Tối hôm đó, Hạ Linh đã viết thư chia tay cho Nam Phong. Cô cho rằng đây là cách êm đẹp nhất để chấm dứt mọi chuyện. Sau bao ngày mặt dày giật bồ của cô bạn thân, cuối cùng Hạ Linh cũng chịu từ bỏ. Xem đến đây, khán giả phần nào cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại với An Chi, dù cật lực từ chối tiếp nhận lời động viên của Minh Huy nhưng sau khi được Nam Phong cổ vũ, An Chi lại quyết định nhận lời thử sức làm biên tập và phóng viên của sếp Hà Đỗ. An Chi miệt mài ngày đêm ở văn phòng để hoàn thành các bài viết của mình. Nhìn thấy An Chi cật lực làm việc, Nam Phong đã lặng lẽ chăm sóc và quan tâm cô từ xa. Những hành động tuy nhỏ nhưng đáng yêu của Nam Phong dễ khiến người xem phải tan chảy.