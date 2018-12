Cuộc trốn chạy mưu trí của 2 cô gái khỏi bọn buôn bán người

Dụ dỗ vào Đà Lạt trồng hoa lương 5 triệu đồng/tháng

Vào tháng 5/2018, chị Moong Thị L. (SN 1996, trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhận được lời đề nghị của một người đàn ông tên Lương Văn Lư (SN 1992, trú xã Keng Đu) đi TP Đà Lạt trồng hoa với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Thời điểm này chị L. mới cưới chồng hơn 1 tháng, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên chồng phải đi làm ăn xa. Vì vậy, khi nghe mức lương hấp dẫn trên L. đã gật đầu đồng ý. Để an toàn, chị L. còn rủ thêm người cháu gái là Lữ Thị M. (SN 2002) đi cùng.

Ngày 21/6, Lư gọi điện cho 2 cô gái thông báo đã đến ngày xuất phát. Trưa cùng ngày, sau hơn 4 tiếng đồng hồ vượt hàng chục cây số đường rừng, các nạn nhân ngây thơ đã đến thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), sau đó tiếp tục bắt xe xuống huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tại ngã ba thị trấn Diễn Châu, một đối tượng tên Lữ Văn Thành (SN 1993, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tự nhận là ông chủ vườn hoa đi tìm kiếm nhân viên ra đón. Tuy nhiên, cả hai không ngờ rằng, mình đã rơi vào bẫy của đường dây mua bán người xuyên quốc gia.

Bị cáo Lương Văn Lư, Lữ Văn Thành trong phiên tòa xét xử.

Các nạn nhân được đưa ra bến xe. Nhưng thay vì chạy vào phía Nam, thì Thành lại đưa chị M. và L. ngược ra Bắc. Đến 5h ngày 22/6, Thành cùng chị M. và L. đến Bến xe Nước Ngầm. Lúc này, Thành dẫn 2 cô gái sang một xe khách khác để tiếp tục cuộc hành trình đi TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Bước lên xe, chị L. liền hỏi lái xe: "Xe này có đi Đà Lạt không?". Câu trả lời họ nhận được là: "Xe này đi Móng Cái, chứ không lên Đà Lạt". Biết mình bị lừa, nên cả 2 người nhất quyết không lên xe mặc cho Thành kéo tay, dọa nạt.

Trong giây phút cận kề nguy hiểm, 2 thiếu nữ dân tộc Khơ mú mưu trí chạy nhanh đến chỗ nhân viên bảo vệ bến xe cầu cứu. Biết mình bị lộ, Thành liền chơi chiêu "ve sầu thoát xác", cởi bỏ chiếc áo khoác màu đỏ đang mặc trên người để chạy trốn. Tuy nhiên, Thành đã bị lực lượng bảo vệ bến xe bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã liên lạc với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp điều tra. Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Thành, cùng 2 nạn nhân và toàn bộ hồ sơ vụ mua bán người cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm Lư. Các đối tượng Thành và Lư bị truy tố về tội "Mua bán người".

"Ông chủ vườn hoa" là… kẻ buôn bán người

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử 2 bị cáo Lữ Văn Thành và Lương Văn Lư về tội "Mua bán người". Lần này, "ông chủ vườn hoa" Lữ Văn Thành đứng co ro tại bàn xét hỏi. Bị cáo lí nhí trả lời những câu hỏi mà Tòa đưa ra.

Thành khai, vào khoảng tháng 9/2017, Lữ Văn Thành đi làm thuê tại xưởng gỗ ở Trung Quốc. Tại đây, chị gái của Thành là Lữ Thị Đon (SN 1982, sống ở Trung Quốc) bàn về Việt Nam tìm phụ nữ bán sang Trung Quốc. Mỗi nạn nạn nhân bán trót lọt, Thành sẽ được hưởng 30 triệu đồng.

Sau khi về nước, Thành liền chủ động tìm kiếm con mồi. Qua quen biết, Thành liên lạc với Lư và đưa ra mức giá 15 triệu đồng cho mỗi bên nếu đưa một cô gái sang Trung Quốc.

Đối tượng rơi vào tầm ngắm của người đàn ông này là những cô gái trẻ tuổi, hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định. Lư vẽ ra viễn cảnh đi làm công việc nhẹ nhàng, mức lương hấp dẫn để đánh lừa các cô gái.

Các nạn nhân là người dân tộc thiểu số, ít tiếp xúc với xã hội, trình độ nhận thức hạn chế nên sau khi có người rủ đi làm thuê với mức lương cao liền đồng ý.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì đồng tiền đã bất chấp lừa bán các cô gái sang Trung Quốc để hưởng lợi. Tuy nhiên, vì hành vi thực hiện chưa thành, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nên sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Thành 5 năm tù, bị cáo Lương Văn Lư 4 năm tù.

Riêng với người phụ nữ tên Lữ Thị Đon (chị gái bị cáo Thành), cơ quan chức năng xác định có liên quan đến vụ án. Nhưng vì Đon đang sống ở Trung Quốc, không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.