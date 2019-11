Cứ tưởng rằng chàng phi công Hà Duy sẽ hạnh phúc với tình yêu ngọt ngào bên cô giáo trẻ Âu Hà My - tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng phố cổ, nhưng rồi ai cũng bất ngờ khi cặp đôi chính thức chia tay cách đây 1 năm. Ngay sau đó, Hà My có bạn trai mới, rồi quyết định kết hôn chỉ sau 8 tháng hẹn hò. Chồng của Hà My hơn cô 2 tuổi, cũng là cậu ấm con nhà gia thế, giàu có chẳng kém gì.

Cô giáo hot girl Âu Hà My kết hôn với bạn trai đại gia cách đây hơn 1 tháng.

Ai cũng mừng cho Hà My khi cô tìm được bến đỗ hạnh phúc, sau mối tình nhiều tiếc nuối với con trai NS Hương Dung.

Lễ cưới như cổ tích của Âu Hà My với ông xã Trọng Hưng đã diễn ra linh đình, sang trọng vào ngày 2/10 vừa qua. Sau hơn 1 tháng về nhà chồng, cuộc sống hôn nhân của nữ giảng viên 25 tuổi vô cùng viên mãn, toàn màu hồng. Hội chị em gato vô cùng khi thấy Hà My liên tục khoe tài bếp núc đảm đang, được chồng đưa đi ăn hàng sang chảnh thường xuyên, được tặng quà, chăm sóc như công chúa.

Là tiểu thư nhà giàu, đi làm dâu được yêu chiều như công chúa nhưng Hà My vẫn đam mê nấu nướng, thích bày biện cầu kỳ chờ chồng về ăn cơm.

Những món quà xa xỉ Hà My được chồng mới cưới tặng thường xuyên.

Lúc rảnh rỗi, Hà My chỉ việc đi làm đẹp, tập gym, shopping.

Dù không phải người nổi tiếng trong showbiz, song nữ giảng viên xinh đẹp vẫn sở hữu hơn 200 nghìn lượt theo dõi, mỗi status cô nàng đăng lên chia sẻ về cuộc sống thường nhật đều nhận được lượng tương tác khá khủng. Hội chị em còn mê mẩn tài nấu nướng của Hà My nên cô giáo trẻ cũng rất chăm chỉ dành thời gian quay clip dạy tỉa rau củ, trang trí món ăn như một bí kíp để cuộc sống hôn nhân thêm hạnh phúc.

Nữ giảng viên sinh năm 1994 đang rất hạnh phúc với cuộc sống riêng.

Mới đây, cô nàng cũng đã có bữa tiệc nho nhỏ đầy lãng mạn với ông xã để kỉ niệm 1 tháng về chung một nhà. Những người yêu mến cặp đôi đều mong ngóng Hà My sớm báo tin vui, chắc chắn em bé của 2 vợ chồng sẽ là một thiên thần thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ.

Trái ngược với Hà My, bạn trai cũ Hà Duy lại liên tục bận rộn với những chuyến bay và đi du lịch, tận hưởng cuộc sống độc thân với bạn bè. Không rõ đến khi nào thì chàng diễn viên nhí một thời của "Đội đặc nhiệm nhà C21" cũng lên xe bông?