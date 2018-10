Cuộc hôn nhân bí ẩn của Lee Young Ae: 10 năm hẹn hò chẳng ai hay biết, sau 9 năm kết hôn mới lộ ra thân thế "khủng" của chồng

10 năm hẹn hò và đám cưới bí mật chỉ có 16 người tham dự

Ngày 25/8/2009, Lee Young Ae gây sốc cho những người hâm mộ và cả làng giải trí khi bí mật tổ chức đám cưới với thương gia Mỹ gốc Hàn tại khách sạn Kahala, khu nghỉ mát Hawaii.

Chỉ có 16 người được tham dự đám cưới của "nàng Dae Jang Geum" và tất cả đều là thành viên của gia đình cô dâu, chú rể.

Những thông tin về người bạn đời của Lee Young Ae được giấu kín mặc dù cả hai có mối quan hệ kéo dài 10 năm trước khi chính thức nên duyên vợ chồng.

Thời điểm Lee Young Ae kết hôn, thông tin hiếm hoi mà truyền thông có được về chồng của cô đơn giản chỉ là tên Jeong Ho Young và kỹ sư IT người Mỹ gốc Hàn.

Người đẹp sinh năm 1971 từng nhờ tới một công ty luật đưa ra cảnh báo, cô sẽ có hành động pháp lý chống lại bất kỳ cuộc xâm phạm nào vào đời sống riêng đồng thời từ chối tiết lộ thông tin cá nhân hoặc hình ảnh của chồng. Chính vì thế, mọi thông tin về chồng Lee Young Ae vô cùng hiếm hoi.

Dựa theo một số nguồn tin thân cận tiết lộ, Lee Young Ae và chồng quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Ban đầu, cả hai chỉ đơn thuần là bạn chứ không hề có chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau nhiều lần gặp gỡ, họ dần có cảm tình và yêu nhau.

Từ khi ở bên nhau đến lúc bí mật kết hôn, cả hai đã trải qua 10 năm làm người yêu. Thế nhưng những tay săn ảnh xứ Hàn lẫn bạn bè cũng không hề hay biết.

Thời gian đầu hẹn hò, do công việc của mình Jeong Ho Young thường xuyên ở Mỹ còn Lee Young Ae bận rộn đóng phim tại Hàn Quốc. Những khi Jeong về Hàn, cặp đôi hẹn hò bí mật trong ô tô, tới nhà hát hoặc đi xem phim, tình cảm ngày một sâu sắc.

Chưa một ngày hối hận vì từ bỏ hào quang làm mẹ hiền, vợ đảm

Năm 2009, Jeong Ho Young lần đầu nhận trả lời phỏng vấn độc quyền chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Đây là lần hiếm hoi, Jeong Ho Young chia sẻ về mối quan hiện tại của cả hai.

Jeong Ho Young tiết lộ về lần đầu gặp nhau: "Tôi làm quen với Young Ae trong một buổi tiệc của một người bạn, khi đó, cô ấy mới vừa bắt đầu sự nghiệp. Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên sau đó và chúng tôi bắt đầu dành thời gian hẹn hò ăn uống thường xuyên hơn".

Nhận xét về người vợ của mình, Jeong Ho Young không giấu được niềm tự hào. "Cô ấy là người có nhiều ưu điểm. Cô ấy không bao giờ tỏ ra mình là một ngôi sao. Nếu bạn là một người nổi tiếng, ắt hẳn, bạn sẽ có đôi nét của một diva đúng không? Nhưng Young Ae thì không, cô ấy ghét sự ngạo mạn, thói kênh kiệu và đặc biệt là việc tỏ ra mình là một ngôi sao.

Cô ấy không thích đứng trên người khác và trò chuyện rất bình thường, cởi mở và giản dị. Có lẽ, phần lớn mọi người sẽ thấy lạ khi nghe điều này và băn khoăn không hiểu khi đứng trước ống kính máy quay, cô ấy sẽ diễn xuất thế nào. Trong mắt tôi, Lee Young Ae còn là một phụ nữ dịu dàng và rất nữ tính".

Sau khi kết hôn, Lee Young Ae gần như rút khỏi hoàn toàn làng giải trí, cô cũng chuyển nhà về quê để tận hưởng cuộc sống yên bình. Chồng Lee Young Ae cũng chuyển các công việc từ Mỹ về Hàn Quốc để ở bên vợ con. Sau 9 năm bên nhau, cả hai đã có một cặp sinh đôi một trai, một gái vô cùng đáng yêu và cũng có bất kỳ điều tiếng hay scandal gì.

Từ khi sinh con đến khi con 5 tuổi, Lee Young Ae đều sinh sống hoàn toàn ở quê với hi vọng các con được hưởng cuộc sống trong lành. Đến khi con đủ tuổi đi học, cô mới trở về thành phố để đảm bảo việc học tập cho 2 con.

Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu Lee Young Ae và chồng hi sinh mọi thứ cho con thế nào.

Nghĩ về 9 năm bên nhau, chấp nhận rút khỏi hào quang để làm vợ hiền, mẹ đảm, Lee Young Ae chưa từng một ngày thấy hối hận.

Thời gian gần đây, thân thế của chồng Lee Young Ae bất ngờ được hé lộ. Trong chương trình "I'll Win You Over with My Channel" phát sóng vào ngày 25/9, Lee Young Ae đã tiết lộ về thân thế chồng.

Ông từng tốt nghiệp loại ưu trường Đại học công nghệ Illinois, Mỹ (nay là Viện công nghệ Illinois) và tham gia ngành công nghiệp quốc phòng sau khi phát triển thành công nhiều lĩnh vực truyền thông, kinh doanh xe hơi. Hiện Jeong Ho Young là chủ tịch của công ty Korea Elecom - "gã khổng lồ" đứng đầu lĩnh vực phát triển hệ thống đào tạo quân sự di động tại Hàn

Theo Naver, khối tài sản ước tính của doanh nhân khoảng 2 nghìn tỷ won - con số khiến người Hàn choáng váng. Ngay sau thông tin về chồng Lee Young Ae được hé lộ, cư dân mạng được dịp xôn xao và ngưỡng mộ về thân thế khủng của Jeong Ho Young.

Bên cạnh đó, chồng Lee Young Ae bất ngờ nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng khoảng cách 20 tuổi giữa Lee Young Ae và Jeong Ho Young "cặp vợ chồng cha con".

Không chỉ thế, quá khứ của doanh nhân Jeong Ho Young cũng bị mang ra mổ xẻ. Được biết, trước khi đến với Lee Young Ae, Jeong Ho Young từng có một đời vợ và bị cáo buộc rằng thiếu chung thủy dẫn tới ly hôn.

Có tin đồn rằng, trước Lee Young Ae, ông từng qua lại với nữ diễn viên Shim Eun Ha.

Trước những ồn ào từ cư dân mạng, Lee Young Ae lựa chọn im lặng và không mấy để tâm tới những đồn thổi.