Cung Sư Tử năm 2020: Giàu lên nhờ vận tốt - Gặp nhiều người tuyệt vời

Tổng quan

Cung Sư Tử tìm thấy nhiều cơ hội mới trong năm 2020. Bạn sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và sức chịu đựng cực kỳ tốt trong suốt chiều dài năm. Những dự án mạo hiểm của bạn diễn ra suôn sẻ mà không quá nhiều trục trặc.

Ngoài ra, cung Sư Tử còn sở hữu nền tảng vững chắc. Bạn luôn bám sát thực tiễn trên con đường hiện thực hóa tham vọng và lý tưởng. Đây là năm để Sư Tử tỏa sáng, đứng dưới ánh đèn sân khấu bởi bạn cực kỳ sáng tạo và nổi bật.

Sự nghiệp

Năm nay, cung Sư Tử tập trung hơn, hoạt động hiệu quả hơn trên con đường sự nghiệp. Đời sống cá nhân có thể chi phối tâm trí nhưng bạn vẫn có cách để cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng. Bạn làm mọi việc với tinh thần cầu tiến và khát khao thành công.

Trong năm, khối lượng công việc nhiều nhưng không đến mức quá tải. Điều quan trọng là bạn và những người xung quanh hợp tác rất thuận lợi. Hãy cố gắng và bền bỉ bởi bạn sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách. Hãy chứng tỏ bản thân để người khác không thể bắt bẻ được điều gì. Cung Sư Tử cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không xảy ra mâu thuẫn với những người có chức vị cao hơn. Nửa cuối năm là giai đoạn để bạn tỏa sáng trên con đường sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Tình yêu - Hôn nhân

Đời sống tình cảm của cung Sư Tử sẽ có những biến động lớn. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thay đổi lớn trong mối quan hệ. Nếu được, hãy dần sửa lại thái độ của bản thân với chuyện tình yêu ngay từ bây giờ. Bạn cần bao dung hơn, khách quan hơn, biết thương người và thương mình nhiều hơn.

Nếu đã có đôi, đây là thời điểm để cung Sư Tử hiểu sâu hơn về những mong muốn và nhu cầu của người ấy. Đừng lúc nào cũng đặt mình ở thế thượng phong vì điều đó sẽ khiến mối quan hệ của bạn bị ảnh hưởng tiêu cực. Nếu mong muốn điều gì, bạn hãy cùng người ấy trò chuyện và cùng nghĩ cách.

Nếu chưa có người thương, Sư Tử độc thân có cơ hội gặp được một vài đối tượng thú vị vào nửa cuối của năm. Đây sẽ là những cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng, nhiều đam mê và cả lãng mạn nữa. Bạn đã sẵn sàng đón nhận một người mới bước vào cuộc đời mình chưa?

Tài chính

Trước nay cung Sư Tử chỉ biết tiêu mà không phải quan tâm việc giữ tiền. Tuy nhiên từ năm nay trở đi, bạn thực sự cần điều chỉnh bản thân một chút. Đừng chỉ lấp đầy mà còn phải giữ vững túi tiền của mình. Bạn khó mà bỏ thói quen chi tiêu phóng khoáng nhưng hãy cố gắng bỏ qua những khoản chi không cần thiết. Tốt nhất ngay từ đầu năm, Sư Tử hãy lập một kế hoạch chi tiết khoa học và bám sát nó để tránh thất thoát không cần thiết.

Từ giữa năm trở đi, nguồn thu tài chính sẽ trôi chảy êm ả hơn. Bạn thậm chí có thể giàu lên nhanh chóng nhờ may mắn hoặc được thừa kế, được tặng thưởng. Không chỉ có vận may, cung Sư Tử cũng hăng say lao động để kiếm ra tiền.

Sức khỏe

Cung Sư Tử có xu hướng quan tâm nhiều đến sức khỏe. Bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, vóc dáng đẹp hơn bằng cách duy trì thói quen sinh hoạt khoa học. Lời khuyên dành cho bạn đó là hãy hạn chế những buổi tiệc tùng. Hoặc nếu tham gia, cung Hoàng đạo này hãy cố gắng giữ cho bản thân không phải nạp vào những thứ thiếu lành mạnh.

Giữa năm trở đi, động lực củng cố sức khỏe của cung Sư Tử càng được cổ vũ. Quý cuối cùng của năm, bạn sẽ thấy mình vừa đẹp vừa khỏe nhưng đây cũng là lúc khối lượng công việc ập đến. Vậy nên hãy nghiêm túc tìm cách cân bằng.

Lời khuyên

- Chớ ôm đồm, không tham công tiếc việc

- Khi yêu hãy biết nhường nhịn

Khái quát tình hình hoặc lời khuyên cho từng tháng

Tháng 1: Thời gian hướng nội

Tháng 2: Hoàn thành kế hoạch dang dở

Tháng 3: Giai đoạn lãng mạn

Tháng 4: Đối diện thực tế

Tháng 5: Mạo hiểm với cái mới

Tháng 6: Hạnh phúc tràn ngập

Tháng 7: Nắm bắt cơ hội

Tháng 8: Đầy sức sống và đam mê

Tháng 9: Hòa nhập với cộng đồng

Tháng 11: Học hỏi và hoàn thiện bản thân

Tháng 12: Du lịch hoặc nghỉ ngơi

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)