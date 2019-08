Cùng nhìn lại nhan sắc những “thảm họa thẩm mỹ” một thời: Người may mắn lột xác, kẻ vẫn mãi miết dao kéo

Từng sở hữu ngoại hình đẹp tự nhiên nhưng vì quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, những mỹ nhân này đã phải gánh chịu hậu quả, khi nhan sắc "lúc lên lúc xuống".

Người mẫu Kỳ Hân

Vào khoảng đầu năm 2016, thời điểm Kỳ Hân công khai hẹn hò với Mạc Hồng Quân, cô trở thành "cái gai" trong mắt người hâm mộ chuyện tình của chàng cầu thủ này với hot girl Ly kute. Chính vì điều đó, "gà cưng" nhà ông bầu Khắc Tiệp, bất ngờ bị soi tới bến.

Gương mặt sưng phồng khó nhận ra của Kỳ Hân

Cô nàng được cho là thay đổi khá nhiều từ khi bước vào ngành giải trí

Kỳ Hân cũng không ngại chia sẻ những hình ảnh cô nàng tới viện thẩm mỹ

Xuất hiện trong một sự kiện vào thời điểm đó, Kỳ Hân bị "chê lên chê xuống" vì gương mặt cứng đờ và sưng phù. Lý do được người đẹp đưa ra là do cô bị dị ứng, phải uống thuốc nên mặt mới sưng nhiều như vậy. Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi lời giải thích được đưa ra, hình ảnh Kỳ Hân nằm trên giường sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Sau khi xem những hình ảnh này, nhiều người đã khẳng định được rằng đây mới là lí do chính khiến mặt cô nàng sưng phù và biến dạng như vậy.

Người mẫu Diệp Lâm Anh

Cách đây 2 năm, trong một lần xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim, người hâm mộ thực sự hoang mang khi nhìn thấy khuôn mặt sưng húp đến bất thường của người mẫu Diệp Lâm Anh. Cộng đồng mạng cho rằng, cựu thí sinh Vietnam Next Top Model đã sử dụng "dao kéo" để có gương mặt thanh thoát hơn. Tuy nhiên, trái với mong đợi, khuôn mặt của người đẹp lại trở nên sưng phù, đến mức mà nhiều người nhận xét rằng, nhìn gương mặt Diệp Lâm Anh lại liên tưởng tới cựu thành viên nhóm nhạc 2NE1 - Park Bom.

Gương mặt sưng phồng khác lạ của Diệp Lâm Anh khiến nhiều người ngạc nhiên

Nhiều người cho rằng, trước đây Diệp Lâm Anh sở hữu gương mặt xinh đẹp hơn

Chia sẻ về lý do khiến gương mặt trở nên sưng phù, Diệp Lâm Anh cho biết thời điểm đó cô bị suy nhược gầy hẳn đi, đêm không thể ngủ được, da cũng không được căng mịn. Chính điều đó, khiến người đẹp tìm mọi cách để cố gắng tăng cân nhưng tình hình ngày càng tệ hơn nên đã thực hiện một phương pháp làm da căng mịn hơn.

Nhưng vì phản ứng với thuốc uống nên bị phù nề và bản thân cũng hơi chủ quan khi vẫn xuất hiện trong buổi công chiếu "Vệ Sĩ Sài Gòn" nên mới khiến công chúng tá hoả. May mà trong hai năm trở lại đây, kể từ khi lập gia đình, gương mặt của Diệp Lâm Anh đã trở nên bình thường không còn sưng phồng như thời điểm đó.

Yến Nhi

Từng lên tiếng phản pháo dư luận, khẳng định bản thân chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng gương mặt cứng đơ cùng chiếc cằm nhọn bất thường của Yến Nhi vẫn khiến khán giả nghi ngờ cô là nạn nhân của việc lạm dụng dao kéo.

Yến Nhi cũng từng có thời gian vướng tin đồn phẫu thuật

Ca sĩ Yến Nhi thường xuyên bị xếp vào nhóm sao Việt tụt dốc nhan sắc hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Không ít lời đồn đoán cho rằng nữ ca sĩ đã tiêm botox quá đà, khiến khuôn mặt bị sưng phồng. Thời gian gần đây, Yến Nhi đã dần lấy lại phong độ khi thường xuyên xuất hiện với gương mặt hài hòa hơn trước.

Hồ Quỳnh Hương

Nâng mũi, gọt hàm, cắt mí, bơm cằm, tiêm filler, botox... nhiều người cho rằng, có thể Hồ Quỳnh Hương đã trải qua những phương pháp trên nhằm trùng tu lại nhan sắc. Mỗi lần lộ diện, giọng ca "Hoang Mang" lại "gây shock" cho người hâm mộ bằng gương mặt cứng đơ với những đường nét xô lệch không khác gì tượng sắp.

Gương mặt biến dạng tới mức đáng sợ của Hồ Quỳnh Hương

Nhiều người không còn nhận ra giọng ca "Hoang Mang"

Hồ Quỳnh Hương cho biết bản thân cảm thấy oan ức khi bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Cô tiết lộ, sự thay đổi trên gương mặt của mình trước đây là do xài mỹ phẩm kém chất lượng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, đây chỉ là những lời biện minh của cô nàng nhằm phản bác lại tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.