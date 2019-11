Cùng nghe mẹ thông thái vùng biển có mực ngon nhất nước tư vấn cách chọn mực khôn ngoan, mùa nào nên mua mực gì, ngon bổ mà rẻ đến bất ngờ

Hải sản cũng có mùa, đó là điều mà không phải bà nội trợ nào cũng biết. Theo chị Dịu, dù mực là loại có quanh năm, nhưng đúng mùa sinh sản, mực lúc nào cũng ngon hơn, giá lại rẻ hơn khá nhiều.



Sinh ra và lớn lên tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, sống gần cảng Vân Đồn nơi có hải sản ngon nức tiếng, chị Dịu tiết lộ: Mùa thu đông là mùa của mực lá, mực mai. Còn đầu hè là mùa của mực ống, mực trứng. Nắm được nguyên tắc này, các mẹ luôn có mực tươi ngon để ăn, lại không phải bỏ ra quá nhiều tiền đi chợ để có bữa cơm hải sản thịnh soạn cho gia đình.

Mùa thu đông đi mua mực lá, mực mai

Khi gió mùa đông bắc tràn về và mang theo những cơn mưa phùn, đó là lúc các mẹ nên ra chợ vét những con mực lá cuối cùng trước khi giá tăng phi mã và chọn những con mực mai đầu mùa ngọt lịm.

Mực lá những ngày này dao động từ 300-400 đồng/kg tùy theo kích cỡ từ vài lạng đến 1-2kg. Mực càng to giá càng cao, và tất nhiên cũng ngon hơn, nên các mẹ hãy chọn những con cỡ vừa trên dưới 1kg, vừa vặn cho một bữa ăn gia đình 4 người.

Mực lá trên 1kg rất ngon và dầy mình.

Càng gần Tết, mực lá sẽ càng đắt lên, có khi lên tới 550 đồng/kg. Vì thế đây là thời gian thích hợp cuối cùng nếu các mẹ muốn thoải mái ăn loại mực có độ ngọt lẫn độ giòn độ dẻo độ mềm thuộc hàng bậc nhất này.

Mực lá chế biến thành món gì cũng ngon cả, từ xào, hấp đến nướng, chiên, nhúng lẩu… Các mẹ đừng quên ướp chút gừng xả trước khi chế biến nhé.

Mực lá xào.

Không xuất sắc như mực lá nhưng là loại số 1 để làm ra món chả mực Hạ Long nức tiếng, đó chính là mực mai. Thời điểm này, mực mai đang vào mùa sinh sản nên giá khá mềm và rẻ hơn hẳn so với mực lá, dao động từ 250-300 ngàn đồng/kg tùy cỡ.

Mực mai mua vào mùa thu đông là rất thích hợp.

Chị Dịu Phạm chia sẻ bí quyết: “Nếu mua mực mai để làm chả mực, bạn hãy mua con to vì con to ít nước, làm chả giòn hơn. Bên cạnh đó, vì mực mai có phần mai và ruột rất nặng, trung bình từ 2-2,5 lạng nên chọn con vừa cho đến to sẽ dôi hơn. Đặc biệt, mực cái có vú nên phần ruột cũng nặng hơn con đực.”

Mực mai rất giòn nên nếu xào thì thiếu độ mềm. Cũng tùy theo khẩu vị mà có người thích cái giòn cứng đó. Lý tưởng nhất là nướng và chiên xù, khi đó vị giòn xốp của miếng mực sẽ đạt đến độ hoàn hảo.

Món chả mực Hạ Long nổi tiếng được làm từ mực mai. Đây là chả mực do chị Dịu tự tay vào bếp thực hiện.

Đĩa mực mai đầu mùa xào măng chua trong bữa ăn gia đình của chị Dịu.

Hết xuân đi mua mực ống, mực trứng

Với kinh nghiệm chợ búa của bà mẹ hai con, chị Dịu khuyên các chị em nội trợ đợi mùa xuân tàn hẵng đi mua mực ống, mực trứng để không rơi vào cảnh “miếng ngon đắng lòng”. Nếu không đúng vụ, mực ống có giá từ 200-300 ngàn đồng/kg, còn mực trứng là 300-380 ngàn đồng/kg. Song, vào mùa, mực ống hạ giá còn 100-200 ngàn đồng/kg, mực trứng chỉ còn 250-320 ngàn đồng/kg.

Mực ống nhỏ nhưng mềm, ngọt và giá cả phải chăng nhất trong các loại mực.

Đây là giá hải sản Vân Đồn và có đắt hơn mực ở các vùng Nghệ An, Quảng Bình hay Phú Quốc. Mực trứng Vân Đồn đắt vì hiếm hơn các vùng biển phía Nam, nhưng còn lý do khác nữa là mực trứng Vân Đồn rất ngon, thực sự đắt xắt ra miếng.

Mực ống, mực trứng có thể chế biến đủ kiểu. Song, theo chị Dịu, hai loại mực này đặc biệt phù hợp để hấp, xào hay chao dầu.

Bên cạnh việc chọn mực, “mẹ đảm” Dịu Phạm cũng bày cho chị em cách chế biến mực sao cho không bị tanh. “Thực ra mực tươi cấp đông ngay thì không bao giờ tanh. Tanh là mực đã để lâu rồi. Chỉ có người ở vùng biển mới được ăn mực đang bơi, còn ở các thành thị xa biển từ 100km trở lên là ăn mực đông lạnh, tuy nhiên độ ngon ngọt không giảm nếu là mực tươi cấp đông ngay".

Mực trứng chao dầu, món ăn mê hoặc cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Đĩa mực ống hấp này có giá rẻ hơn một nửa so với bình thường nếu được chế biến đúng mùa .