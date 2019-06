Cùng là chị em thân thiết, khi Thu Minh gây tranh cãi vì Diva, Tùng Dương phát ngôn sốc còn Trấn Thành lại được ca ngợi vì điều này

Vụ tranh cãi quanh MV DIVA của Thu Minh bất ngờ thêm phần náo nhiệt khi Tùng Dương đột ngột lao vào. Giữa thời điểm Thu Minh nhận nhiều chỉ trích vì hinh ảnh Diva trong sản phẩm âm nhạc mới, Tùng Dương lại vô tư phát ngôn.

Tùng Dương.

Thu Minh.

Theo đó, Tùng Dương đăng những bức ảnh chụp chung với Hà Trần - Mỹ Linh - Hồng Nhung - Thanh Lam rồi đưa ra quan điểm về danh xưng Diva. Chẳng biết dòng chia sẻ này là vô tình hay hữu ý mà ngay sau đó, rất nhiều bình luận trái chiều về Thu Minh đã xuất hiện. Người cho rằng Tùng Dương không nhạy cảm khi bày tỏ quan điểm về Diva giữa lúc Thu Minh bị chỉ trích. Người lại cho rằng Tùng Dương chẳng nhắc đến tên ai thì khó mà "đổ lỗi" cho anh được.

Ở chiều ngược lại, Trấn Thành khiến fan Thu Minh cảm động khi hết lần này đến lần khác bảo vệ, ủng hộ đàn chị. Trên Fanpage hơn 10 triệu lượt thích của mình, Trấn Thành đăng tải đoạn clip hậu trường của MV DIVA. Trong đó, Trấn Thành không ngại bày tỏ anh là fan của Thu Minh từ nhiều năm trước. Trấn Thành có thể đi xem Thu Minh biểu diễn ở nhiều nơi, mỗi khi gặp đàn chị là nam danh hài lại thích thú và vui sướng.

Trấn Thành.

Thậm chí, Trấn Thành thuộc rất nhiều bài hát của Thu Minh. Trấn Thành hiểu về Thu Minh đến mức có bài hát Thu Minh chưa nhớ ra nổi thì Trấn Thành đã đọc vanh vách. Trấn Thành hay Tùng Dương đều là những người xem Thu Minh là "chị em thân thiết".

Trấn Thành và Thu Minh.

Theo như chia sẻ của Trấn Thành thực chất dòng chữ "I AM DIVA" không được hiểu là với nghĩa "Tôi là Diva" mà nên hiểu là "Tôi cảm thấy Diva". Hãy xem Diva là một tính từ hơn là danh từ. Hãy tưởng tượng mỗi người khi hát trong nhà tắm cũng tưởng tượng mình là một "Diva" như vậy.



Trấn Thành thừa nhận là fan cứng của Thu Minh.

Trước khi giới thiệu MV DIVA, Trấn Thành cũng chia sẻ về ý nghĩa của cụm từ DIVA. Trấn Thành bộc bạch: "Thông thường, người ta sẽ nói I am a diva chứ không nói I am Diva, vì vậy câu nói này ở đây có nghĩa là tôi cảm thấy mình đang rất là diva. Hôm nay, chúng tôi mang đến thông điệp I AM DIVA để biến cụm từ DIVA thành một tính từ dành cho tất cả mọi người. DIVA có nghĩa là Đẳng cấp - Ít đụng hàng – Vẻ vang - Ấn tượng".