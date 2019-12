Cùng con làm bánh ở trong bếp, bà mẹ kinh hoàng chứng kiến cảnh con nghẹt thở vì nuốt đồng xu vào miệng

Câu chuyện này xảy ra ở thành phố Plymouth (Anh), bà mẹ Hersey đã rất hoảng sợ khi cô con gái Isabelle Hill (2 tuổi) bị nghẹt thở khi cho đồng 2 xu vào miệng. Ký ức kinh hoàng về cái chết của con trai cách đây 6 năm trước cũng xảy ra trong tình huống tương tự lại ùa về, càng làm cho nỗi sợ hãi của bà mẹ này lại tăng lên.

Chị Hersey cố gắng vỗ lưng cho Isabelle nhưng nó không có hiệu quả, trong khi con lớn của chị cũng không đủ bình tĩnh để tìm thấy điện thoại. Không còn cách nào khác, chị đã bế đứa con đang mềm oặt vì nghẹt thở lao ra khỏi nhà tìm người giúp đỡ.

Chị Hersey cùng con gái Isabelle chụp hình kỷ niệm cùng "người hùng" Lewis Everson đã cứu sống con gái chị.



May mắn là ở gần nhà có một người công nhân tên là Lewis Everson đã nghe thấy tiếng kêu cứu nên nhảy xuống khỏi giàn giáo và chạy đến đỡ lấy đứa bé. Anh ấy vỗ thật mạnh lên lưng của Isabelle và đồng xu đã văng ra ngoài. Đồng thời, một đồng nghiệp của anh Lewis đã gọi xe cứu thương, các nhân viên y tế đã đến và tiến hành kiểm tra sức khỏe cho bé gái.

Chị Hersey nói: "Tôi đã mất một đứa con trai 17 tháng tuổi cách đây sáu năm trước và cảnh tượng kinh hoàng ấy lại một lần nữa xảy ra với Isabelle. Lúc bấy giờ, chúng tôi đang làm bánh trong bếp nên tôi đã không thể để mắt đến Isabelle thường xuyên. Thế là trong lúc mẹ lơ đãng, con gái tôi đã cho đồng xu vào miệng và cố nuốt nó. Tôi đã vỗ vào lưng con để tống dị vật ra nhưng không được, trong khi đứa con lớn của tôi lại không đi tìm thấy điện thoại càng làm tôi hoảng loạn. Tôi đã la hét để cầu cứu, và tôi vô cùng biết ơn anh Lewis – người đã sinh ra con tôi một lần nữa".

Cha mẹ nên cất giữ đồ chơi nhỏ, đồng xu, pin cúc áo… ở xa tầm với của con, vì đó là những vật dụng rất dễ gây nghẹt thở nếu trẻ vô tình nuốt phải (Ảnh minh họa).

Chia sẻ với mọi người, anh Lewis cho biết: "Khi nhìn thấy cô bé nhỏ đang trong tình trạng nghẹn thở, tôi chợt rùng mình khi nghĩ sẽ như thế nào nếu điều tương tự xảy ra với con trai của mình. Thằng bé chỉ lớn hơn đứa trẻ này vài tháng tuổi. Tôi run lắm nhưng tôi phải giúp đỡ bà mẹ này, vì tôi đã học qua khóa đào tạo về sơ cứu. Do vậy, tôi đã chạy đến và giúp đỡ họ".

Câu chuyện này là một câu chuyện kết thúc có hậu khi bé gái may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Song, trên thực tế, có rất nhiều trường hợp trẻ em gặp tai nạn do hóc dị vật không được may mắn như vậy. Vì thế, điều quan trọng cha mẹ cần làm là phải luôn để mắt đến con, vì trẻ nhỏ rất tò mò, bất cứ thứ gì lạ lẫm cũng muốn "nếm" thử rồi bị hóc nghẹn. Cho nên, đồ chơi nhỏ, đồng xu, pin cúc áo… là những vật dụng nên được nằm xa tầm với của trẻ em.

Nguồn: Mirror