Cùi bưởi tưởng bỏ đi nhưng giá tiền triệu vẫn 'cháy hàng'

Nếu như trước đây, cùi bưởi bị coi là thứ bỏ đi thì thời gian gần đây lại được thu mua với giá rất cao. Các bà nội trợ đã tận dụng phần cùi bưởi này để chế biến thành các món ăn vạn người mê.

Trên thị trường, cùi bưởi sấy khô được rao bán với giá từ 500.000 - 700.000 đồng/kg. Theo người bán, cùi bưởi khô là cùi bưởi đã được sơ chế sạch đắng, sấy khô hoàn toàn.

Trước khi nấu, người dùng chỉ cần ngâm cùi bưởi khô khoảng 10 tiếng là cùi nở bung như cùi tươi và hoàn toàn không đắng.

Cùi bưởi sấy khô trở thành mặt hàng hút khách. (Ảnh chụp màn hình FB)

Chị Nga, một người bán cùi bưởi khô ở Bắc Ninh cho biết, cùi bưởi khô được nhiều người ưa chuộng thời gian gần đây. Nhiều hôm, chị Nga không có đủ hàng để bán cho khách. Chị Nga chia sẻ: "Cùi bưởi khô do tự tay tôi làm nên số lượng hạn chế. Thông thường, tôi chỉ làm đủ hàng cho khách đã đặt trước".

Mới bán cùi bưởi khô cách đây vài tuần nhưng ngày nào chị Sa (Hà Đông, Hà Nội) cũng bán được khoảng 2-3kg. Mặc dù đây chỉ là làm thêm nhưng công việc này cũng mang về cho chị Sa một khoản thu nhập không nhỏ.

"Có hôm khách đặt nhiều, tôi phải đi gom thêm cùi bưởi ở vài mối khác để kịp giao hàng cho khách", chị Sa nói thêm.

Cùi bưởi sấy khô thường được sơ chế từ bưởi da xanh hoặc bưởi Năm Roi. Để có 100 gram cùi bưởi khô phải chế biến từ 1 kg cùi tươi.

Cùi bưởi khô có giá gần triệu đồng/kg. (Ảnh: FB Phương Phương)

Theo Vnexpress, thành phố Long Xuyên (An Giang) có nhiều cơ sở chế biến cùi bưởi khô, cung cấp ra thị trường hàng tạ mỗi tháng. Giá mỗi kg cùi bưởi khô lên tới 950.000 đồng. Để có nguyên liệu, các cơ sở này thu mua vỏ bưởi tại các nơi chuyên sản xuất nước ép và lùng mua bưởi non rụng do mưa bão, hay bưởi được các nhà vườn cắt tỉa bớt để về gọt bỏ vỏ xanh rồi lấy cùi bưởi sơ chế.

Với cùi bưởi khô, người nấu phải mất thời gian ngâm vào nước cho nở nhưng lại để được lâu và sử dụng trong thời gian dài.