Cửa hàng thức ăn nhanh cung cấp dịch vụ hôn lễ "nhanh" trọn gói chỉ với hơn 10 triệu đồng

Nước Mỹ có lẽ là một trong số những đất nước nơi các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh phát triển nhất. Các cửa hàng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của nhiều người Mỹ, từ các buổi hẹn hò sau giờ học cho đến các cuộc hội họp, hay thậm chí là các sự kiện… cầu hôn.

Taco Bell là một trong những chuỗi thức ăn nhanh phổ biến và được người Mỹ yêu quý nhất, với thực đơn chuyên về các món Mexico. Và giờ thì chuỗi thức ăn nhanh này cũng "kiêm" luôn dịch vụ tổ chức hôn lễ nhanh – gọn – lẹ.

Taco Bell - hãng thức ăn nhanh chuyên về các món Mexico được người Mỹ ưa chuộng.

Tờ New York post cho hay, bạn có thể tự tin nắm tay người ấy bước vào và gọi ngay một phần "đám cưới" từ menu. Phần "đám cưới" này bao gồm rượu champagne (thứ luôn phải có trong mọi dịp ăn mừng của người Mỹ), hai chiếc áo T-shirt in chữ Mr. Và Mrs. (có thể hiểu là chồng và vợ), một chiếc nơ lịch lãm cho chú rể, một chiếc bánh cưới Cinabon Delights (món bánh "tủ" của hãng), một bó hoa cưới làm từ gói gia vị và một phần combo Taco Bell. Thậm chí, phần này còn bao gồm cả dịch vụ làm lễ kết hôn với một người chủ hôn.

"Gói" hôn lễ của Taco Bell trị giá 600 USD bao gồm rượu champagne, áo đôi, nơ cho chú rể, bó hoa làm bằng gói gia vị...

Ngoài ra còn có cả chiếc bánh cưới xinh lung linh như thế này đây. Bánh cưới được làm từ cinabon delights, một món tráng miệng "tủ" của Taco Bell.

Được biết, dịch vụ này hiện phổ biến nhất ở các cửa hàng tại Las Vegas (nếu bạn có xem nhiều bộ phim như "What happens in Vegas" hay các bài hát nhạc pop nổi tiếng về nơi này thì sẽ hiểu, việc kết hôn "chóng vánh" có thể được xem là một dạng văn hoá đại chúng nơi đây).

Được biết, đã có không ít cặp đôi chọn Taco Bell làm nơi tổ chức hôn lễ của mình. Trang chủ của Taco Bell đã đưa tin về cặp đôi người Mỹ Dan và Biance Ryckert - cặp đôi đầu tiên kết hôn ở Taco Bell.

Những tưởng sẽ không có cặp đôi nào hưởng ứng dạng hôn lễ "điện xẹt" chỉ tốn có 600 USD này, nhưng thực ra lại có rất nhiều người đã đăng kí mua gói "đám cưới" ở đây.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng dịch vụ hôn lễ tại cửa hàng thức ăn nhanh này.

Source (Nguồn): New York Post, Taco Bell