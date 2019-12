Cứ tưởng nịnh giáo viên sẽ được điểm cao, nữ sinh cả gan "thả thính" ngọt lịm trong bài kiểm tra và cái kết hài hước

Học sinh dù ở thời nào thì cũng đúng là lắm trò tinh nghịch. Thậm chí, đến cả bài thi, bài kiểm tra vẫn không tha, nhiều cô cậu học trò nặn óc để nghĩ chiêu trò lấy lòng người chấm hòng được điểm cao. Như cô bạn T.L là một ví dụ.

Cụ thể, nữ sinh này đã cả gan "thả thính" giáo viên bằng một câu chẳng liên qua gì tới nội dung bài kiểm tra môn Tin học: "Yêu người chấm bài".

Học sinh thả thính giáo viên chấm bài và cái kết đắng.

Tuy nhiên, chẳng những không được giáo viên "nhân nhượng" chút nào, cô bạn còn bị trừ ngay 2 điểm.

Hình ảnh này ngay sau khi đăng tải lên 1 group học đường đã nhanh chóng thu hút tới 27k lượt yêu thích và hàng trăm bình luận. Dù phì cười với hành động liều lĩnh của T.L, tuy nhiên các thành viên vẫn khách quan khẳng định: đáng lắm!

- Cái kết đắng ha.

- Lần sau hết dám giỡn mặt với thầy cô nha.

- Này thì láo, coi thường giáo viên.

- Đừng tưởng chút thính cỏn con này làm tôi dính nha - giáo viên chấm thi nói.

Bên cạnh đó, nhiều cô cậu học trò khác cũng chia sẻ về trường hợp của bản thân viết những câu không liên quan vào bài thi:

- Bữa thi lý thuyết Tin, tui còn ghi: Program baikhoquathayoi; (dịch: bài khó quá thầy ơi).

- Kiểm tra Văn viết chưa xong, tui liền cho một dòng chữ "to be continue". Phát bài cô khoanh ngay chữ đó và đặt dấu chấm hỏi to đùng.

Mặc dù mối quan hệ giữa thầy - trò hiện nay trở nên gần gũi, cởi mở hơn nhiều, thế nhưng trong bài kiểm tra, bài thi vẫn nên giữ chừng mực kẻo có ngày nhận kết đắng như cô bạn phía trên.