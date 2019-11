Cư dân mạng phát hiện điểm bất thường trong tờ khai lý lịch dấy lên tin đồn Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã kết hôn

Mới đây, nữ diễn viên Bình An khiến fan hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh tờ khai lý lịch của Á hậu Phương Nga. Điều đáng nói, trong phần kê khai các thành viên trong gia đình, ngoài bố mẹ và chị gái thì phần cuối cùng lại điền tên Nguyễn Bình An kèm mối quan hệ là "chồng".

Hình ảnh này nhanh chóng dấy lên tin đồn Á hậu Phương Nga và Bình An đã kết hôn.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng lập tức phát hiện ra điểm bất thường ở tờ khai lý lịch mà Bình An chia sẻ lên trang cá nhân.

Theo nhiều người, ở tờ khai lý lịch luôn yêu cầu người viết ghi rõ họ tên đầy đủ ở bất kỳ mục khai báo nào. Thế nhưng, trong hình ảnh Bình An chia sẻ thì tên của anh là Nguyễn Bình An lại được viết tắt là "Ng Bình An". Ở cột giới tính thì ghi là "chồng" còn phần quan hệ thì ghi là "nam".

Chính vì thế, nhiều người cho rằng có lẽ đây chỉ là trò đùa của cặp đôi mà thôi chứ không hề có chuyện đăng ký kết hôn.