Cứ cái đà coi thường sức khỏe, 20 năm nữa chị em công sở sẽ tàn tạ y như bức tượng đáng sợ này

Mô hình "Emma" được tạo ra bởi các nhà khoa học lột tả hình ảnh dân công sở rất đáng sợ trong 20 năm nữa!

Mô hình dân công sở trong 20 năm nữa sẽ như thế nào?

Theo nghiên cứu, nếu còn giữ tình trạng coi thường sức khỏe thì dân công sở sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả đáng sợ trong tương lai.

Đó có thể là những người mang thân hình kỳ dị bởi đã qua nhiều năm vùi đầu vào máy tính. Cái cổ rướn ra phía trước, cái lưng lúc nào cũng đau và có dấu hiệu thoái hóa. Cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu vì chăm chăm nhìn vào màn hình.

William Higham, nhà nghiên cứu hành vi và tác giả của báo cáo này cho biết "Tất cả đều chỉ ra rằng sếp lẫn nhân viên thực sự cần phải hành động ngay bây giờ để giải quyết vấn đề sức khỏe nơi làm việc. Trừ khi thực hiện những thay đổi căn bản cho môi trường làm việc, chẳng hạn như di chuyển nhiều hơn, thay đổi tư thế tại bàn làm việc, nghỉ giải lao thường xuyên... bằng không thì văn phòng sẽ khiến chúng tôi bị bệnh nặng."

Theo nghiên cứu của The Mirror - được ủy quyền bởi nhà cung cấp thiết bị văn phòng Fellowes - cho rằng 50% công nhân ở Anh được phỏng vấn đã bị đau mắt, 49% bị đau lưng và 48% bị đau đầu do không gian làm việc của họ.

Rất nhiều căn bệnh đáng sợ cũng được liệt kê như cột sống vẹo vĩnh viễn do ngồi lâu, giãn tĩnh mạch do lưu lượng máu kém, béo bụng do ít vận động.

Chưa hết, dân công sở rất dễ mắc mắt khô, đỏ vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cổ tay và mắt cá chân bị sưng do cử động lặp đi lặp lại, da sạm từ nhiều năm dưới ánh đèn nhân tạo, bị chàm do căng thẳng và mũi, tai hoạt động kém đi.

Vậy nên, các chị em công sở phải tự biết cách vận động đi lại nhiều hơn, tránh ngồi một chỗ quá lâu để đảm bảo sức khỏe về lâu về dài nhé!