Công nhân nôn ói khi phát hiện suất ăn có sán, Phó Ban ATTP Đà Nẵng: "Giun, sán nấu rồi ăn không sao cả"

Công nhân tố thức ăn liên tục có "vật lạ"

Ngày 18/6, Đoàn kiểm tra của Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH An Thạnh (đường Thanh Vinh 4, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ) sau khi nhận được phản ánh từ các công nhân công ty TNHH điện tử Việt Hoa về việc xuất hiện sán trong tô bún cá mà công ty An Thạnh cung cấp.

Chị Lê Thị L, nhân viên công ty Việt Hoa, cho hay trong bữa ăn trưa ngày 13/6, gần 10 công nhân phát hiện trong tô bún cá cam có xuất hiện con vật giống sán. Các công nhân ngay lập tức phản ánh lên lãnh đạo công ty để giải quyết.

Hình ảnh tô bún có sán mà công nhân phản ánh

"Bên công ty An Thạnh họ xuống ghi nhận rồi thôi. Đó là con sán rõ ràng mà họ ghi trong biên bản là vật giống sán.

Công nhân chúng tôi làm việc mệt nhọc nên bữa ăn rất quan trọng. Một suất ăn có giá 20.000 đồng nhưng chất lượng rất tệ. Sau khi phát hiện thức ăn có sán, nhiều bạn công nhân đã ói tại chỗ, nhiều người bỏ bữa luôn", chị L bức xúc.

Theo các công nhân công ty Việt Hoa, đây không phải lần đầu tiên bữa ăn của họ do công ty An Thạnh cung cấp xuất hiện vật lạ.

Ốc sên trong xuất ăn mà công ty An Thạnh cung cấp cho công nhân công ty Việt Hoa

"Bữa cơm có sâu, dòi, ốc sên là thường xuyên xảy ra. Mỗi lần chúng tôi phản ánh là họ lại xuống ghi nhận rồi đâu lại vào đó, không có gì thay đổi.

Họ chế biến như thế nào, chất lượng có đảm bảo hay không mà suất ăn liên tục xuất hiện vật lạ như vậy", anh Nguyễn T, công nhân công ty Việt Hoa, nói.

"Giun, sán nấu rồi ăn không sao"

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm, đại diện công ty An Thạnh thừa nhận sự việc công nhân phát hiện sán trong bữa ăn.

Theo ông Châu Quang Anh, giám đốc công ty An Thạnh, thì đó là sự cố không mong muốn. Công ty này đã thay các suất ăn đó bằng món khác. Ngoài ra, công ty này tạm dừng phục vụ món bún cá cam.

Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm Đà Nẵng làm việc với công ty An Thạnh

"Cá cam này là chúng tôi nhập khẩu từ Hàn Quốc về qua cảng Hải Phòng. Tất cả đều có đủ giấy tờ quy định rõ ràng.

Chúng tôi sẽ tạm ngưng phục vụ món bún cá cam trong thời gian 2 tuần. Đối với cá cam cũng như các loại cá cắt lát sẽ cho nhân viên cắt lát kiểm tra kỹ từng miếng và báo cáo kết quả nếu có phát sinh", ông Quang Anh nói.

Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty An Thạnh cung cấp mẫu thức ăn nghi có sán. Tuy nhiên, công ty này lấy lý do không cấp đông nên đã bị hư hỏng, ôi thiu và vứt đi. Ngoài ra, công ty này cho biết lô cá cam trong kho đã được chế biến hết.

Mỗi ngày công ty An Thạnh cung cấp hàng chục nghìn suất ăn cho các công ty, đơn vị

"Trong 13 năm hoạt động, đây là lần đầu tiên công ty xảy ra sự việc như trên. Chúng tôi không có kinh nghiệm cấp đông nên mẫu thức ăn đó bị hư", ông Anh nói.

Ông Nguyễn Tứ, Phó Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra cho thấy, Công ty An Thạnh đã tuân thủ việc chế biến nhiên liệu.

"Đối với sự việc nghi ngờ có sán trong tô bún cá, hiện không còn mẫu để đưa đi kiểm định nên không thể xác định được là trong tô bún có sán hay không.

Giun, sán nấu rồi ăn không sao cả, bình thường. Nhiệt độ nấu là 100 độ C nên mọi thức ăn đều đã chín không còn vi khuẩn gây bệnh", ông Phan Tứ nói.