Công an vào cuộc xác minh điểm thi bất thường của 35 cảnh sát cơ động ở Lạng Sơn

Liên quan đến những bất thường trong điểm thi tốt nghiệp THPT ở Lạng Sơn, ngày 19/7 Thiếu tướng Lê Vân - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) Bộ Công an cho biết, A83 có một thành viên tham gia tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới Lạng Sơn để kiểm tra, xác minh.



Bảng điểm thi được cho là của Lạng Sơn gây xôn xao trên mạng xã hội.

"Quy chế thi tuyển sinh và hội đồng thi tuyển sinh từ trung ương đến địa phương bao giờ cũng có A83 tham gia. Trong quá trình từ khâu in sao làm đề thi đến quá trình thi cử đều có A83 tham gia để bảo vệ an ninh an toàn.

Đến bây giờ có dấu hiệu phức tạp trong điểm thi tốt nghiệp THPT ở Lạng Sơn, chúng tôi sẽ tham gia với tư cách thành viên, còn Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì tổ công tác.

Quá trình thanh, kiểm tra, A83 sẽ tham mưu cho Bộ Giáo dục giống như vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Vụ việc này nếu có dấu hiệu liên quan đến an ninh thì chúng tôi sẽ vào cuộc, còn tất cả vấn đề về sai phạm quy chế, quy trình thi thì Bộ Giáo dục sẽ chịu trách nhiệm", vị Thiếu tướng cho hay.

Thiếu tướng Lê Vân nhấn mạnh không chỉ 35 thí sinh, đoàn sẽ làm rõ tất cả quy trình thi, điểm thi của các thí sinh khác trong diện nghi vấn.

Bình luận về thông tin 35 cảnh sát cơ động ở Lạng Sơn có điểm thi cao bất thường, Cục trưởng A83 cho biết, các chiến sĩ học tập trung và rất cố gắng, nỗ lực trong học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bảng điểm của 35 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn. Theo đó, môn Lịch sử có bốn em được 9 điểm, 21 em được 8. Môn Ngữ văn có năm thí sinh điểm 9 và 23 em được 8-8,75.

Không thí sinh nào trong danh sách có tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử và điểm ưu tiên dưới 24. Các thí sinh sinh năm 1994 đến 1997.



Trả lời báo chí, Ông Hồ Tiến Thiệu (Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn,) xác nhận đã nắm được danh sách 35 thí sinh điểm cao bất thường ở Hội đồng thi của tỉnh.

Đây là những thí sinh tự do của lực lượng công an, thi tại điểm trường THPT chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn.



Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.