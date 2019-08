Công an Sơn La kể phút tiếp cận 3 nghi can người Trung Quốc trong vụ giết hại lái xe taxi

Ngày 13/8, theo một nguồn tin riêng của PV có được, cả ba đối tượng người Trung Quốc đã được di lý về Công an tỉnh Sơn La để phục vụ công tác điều tra làm rõ việc nhóm này có liên quan đến ông Nguyễn H. M. (53 tuổi – lái taxi, trú phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) bị giết hại.



Là người trực tiếp tham gia chỉ đao cuộc truy bắt nhóm đối tượng trên, ông Mùi Văn Bích - Trưởng Công an xã Bắc Phong (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) cho biết, bắt đầu từ sáng sớm 9/8, Công an xã nhận được thông báo từ Công an huyện về việc một gia đình ở Lạng Sơn trình báo có người thân lái taxi mất tích, nhờ công an địa phương tìm kiếm nếu thấy người và xe vui lòng thông báo lại để gia đình bớt lo lắng.

Quá trình rà soát trên địa bàn đến gần trưa cùng ngày, Công an xã Bắc Phong nhận được thông tin xuất hiện một ô tô có dấu hiệu nghi vấn dừng trên đường liên thôn thuộc địa phận bản Na Thủ, nên lập tức cử cán bộ xuống hiện trường.

Khi tiếp cận chiếc xe, công an xã Bắc Phong phát hiện có một vỏ ốp điện thoại hiệu Nokia dưới đất, sát bên hông cửa ghế lái có thêm một thân máy nhưng không có sim.

Ở đằng trước phát hiện mặt kính ô tô bị rạn nứt, trong ghế xe có vài vết máu nhưng không có người.

Đến 16h40 cùng ngày, lực lượng công an xã tiếp tục nhận được điện thoại từ một công dân địa phương trình báo, ông này vừa đưa ba người lạ mặt qua sông sang địa bàn xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu.

Chiếc xe bị bỏ tại hiện trường.

"Công dân này chỉ là người đi chăn trâu tại khu vực, thấy có ba thanh niên lạ thuê đưa đò qua sông nhưng lại không biết tiếng, không thể trao đổi gì với nhau. Quan sát thấy trên người các thanh niên xăm trổ, biểu hiện bên ngoài có nhiều nghi vấn nên ông ấy gọi điện ngay cho công an xã.

Nhận tin, chúng tôi liên hệ ngay sang Công an xã Tân Hợp nhờ họ cùng phối hợp bắt giữ cả ba, sau đó đưa về trụ sở", ông Bích kể.

Ông cho biết thêm, để tiến hành cuộc truy lùng ba đối tượng, ngày hôm đó xã Bắc Phong đã huy động 18 cán bộ bao gồm công an viên, dân quân tự vệ, ngoài ra còn có cán bộ công an huyện nằm vùng.

"Khi tiếp cận, cả ba đối tượng không có bất kỳ dấu hiệu chống trả nào, họ gần như đã kiệt sức vì đói và mệt", ông Bích nói.

Khi đưa về trụ sở UBND xã Bắc Phong, do chưa xác định được cả ba có hành vi phạm tội, lực lượng công an cho nước uống, bánh mỳ ăn tạm và cử người canh gác liên tục. Dù đói khát nhưng trong ba đối tượng có một người nhất quyết không chịu ăn uống.

Theo mô tả của vị lãnh đạo công an xã, các đối tượng này còn rất trẻ, quan sát bề ngoài chiều cao trung bình khoảng 160cm đến 170cm.

"Do bất đồng ngôn ngữ, họ là người Trung Quốc chúng tôi cũng không giao tiếp được gì. Đến 22h cùng ngày thì công an huyện mới vào đến xã di lý cả ba đưa đi", lãnh đạo Công an xã Bắc Phong nói.

Qua công tác điều tra đến nay, ông Bích nắm được thông tin từ cấp trên thông báo, 3 đối tượng sát hại nam tài xế taxi người Lạng Sơn và bỏ xác xuống sông tại địa phận tỉnh Phú Thọ.