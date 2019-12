Công an Cần Thơ đột kích kho làm trà giả, thu giữ 1 tấn

Lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Cần Thơ sáng nay bất ngờ đột kích vào 1 điểm sản xuất, buôn bán trà giả với quy mô lớn trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng.



Căn nhà bà Mến dùng để sản xuất trà giả.

Thời điểm trên, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP phối hợp Công an phường Phú Thứ kiểm tra xe tải BKS 65C-027.40 do Lê Văn Trung (46 tuổi, ngụ quận Cái Răng) điều khiển đang đậu trước căn nhà của bà Nguyễn Thị Mến (45 tuổi) làm chủ để nhận hàng.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 3 bao trà thành phẩm mang nhãn hiệu Ngọc Trang. Số trà trên được xác định là của bà Mến; Trung là tài xế chở thuê cho người phụ nữ này.

Bao tải trà giả trong kho của bà Mến.

Kiểm tra căn nhà do bà Mến làm chủ và 1 căn nhà khác được bà này thuê lại để làm nơi sản xuất trà giả và chứa nguyên liệu, công an thu giữ 6 bao trà (khoảng 260kg) thành phẩm, 7 bao trà (khoảng 270kg) nguyên liệu không nhãn hiệu, 150kg bao bì và cùng nhiều dụng cụ phương tiện để sản xuất trà giả.

Bước đầu làm việc với công an, bà Mến thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán trà giả các nhãn hiệu trà đã được đăng ký.

Bà Mến làm việc với cơ quan công an.

Bà này khai nhận thêm vừa bán một lô trà giả cho bà Thái Thị Lan Anh, chủ hộ kinh doanh ở xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Cảnh sát đã làm việc với bà Lan Anh và thu giữ thêm 11 bao trà giả nhãn hiệu Ngọc Trang, tổng cộng khoảng 470kg.

Hiện lực lượng Công an đang tạm giữ toàn bộ số trà trên với khoảng 17 bao trà thành phẩm (khoảng 730kg) và 7 bao trà nguyên liệu (270kg) để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.