Công an 4 tỉnh phía Nam phối hợp kiểm tra, phát hiện hàng chục ngàn chai nước ngọt Number one nghi giả

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa qua nơi đây đã triệt phá đường dây sản xuất hàng giả với quy mô lớn.

Cụ thể vào chiều ngày 17/12, 6 tổ công tác của Công an tỉnh cùng với hơn 100 cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) đã bắt quả tang Trần Minh Hải (37 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 12, TP.HCM) cùng 6 đối tượng đang có hành vi tổ chức dán nhãn, đóng gói thành phẩm giả sản phẩm "nước tăng lực Number One" của công ty TNHH NUMBER ONE Hà Nam tại khu phố 3A, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Công an tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất nước giải khát "Number one" giả. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 8.500 chai thành phẩm bên ngoài có ghi nhãn hàng hóa "Nước tăng lực NUMBER ONE"; trên 38.000 chai nguyên liệu đã được đóng nắp chai chưa dán nhãn mác; 1.500 vỏ thùng các tông thành phẩm cùng tang vật có liên quan để thực hiện hành vi sản xuất hàng giả.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông kiểm tra 4 điểm kinh doanh.

Các điểm này được xác định là nơi tiêu thụ các sản phẩm nước Number One giả do Trần Minh Hải cùng đồng bọn sản xuất.

Lực lượng chức năng đã thu giữ trên 17.500 chai nước Number One nghi giả.

Đối tượng Trần Minh Hải bị lập biên bản bắt quả tang.

Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra nơi sản xuất, cung cấp chai nước tăng lực dạng bán thành phẩm tại Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sài Gòn Phương Nam do bà Nguyễn Ngọc Thanh Vân (64 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) làm giám đốc.

Kết quả kiểm tra thu giữ gần 1.700 chai nguyên liệu ghi dòng chữ "nước hương trái cây G18" cùng nhiều tang vật, tem nhãn hàng hóa được niêm phong trong 83 thùng giấy các tông cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ trên 31.000 chai "nước tăng lực NUMBER ONE" loại 330ml thành phẩm, nghi vấn giả nhãn hàng hóa; gần 38.500 chai nguyên liệu, bên trong chứa chất lỏng màu vàng, không nhãn mác (loại 330ml) cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Number One Hà Nam.

Hiện, công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi "sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm" để tiếp tục điều tra xử lý.