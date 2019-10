Công an 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh điều tra xác minh thông tin vụ 39 người tử vong ở Anh

Ngày 26/10, trao đổi với PV, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công an tỉnh đã giao cho bộ phận trực ban yêu cầu các huyện tiến hành xác minh và báo cáo liên quan đến vụ việc 39 người tử vong tại nước Anh.



Theo Đại tá Thuyết, dù chưa có thông tin chính thức nào, tuy nhiên sau khi có thông tin xôn xao về việc có nạn nhân là người trên địa bàn Nghệ An nên Công an tỉnh đã giao xác minh làm rõ.

Ngoài việc xác minh các thông tin về nạn nhân thì cơ quan chức năng cũng tiến hành điều tra xác minh làm rõ những thông tin xôn xao về đường dây đã đưa các nạn nhân nói trên đi sang Anh làm việc trái phép.

Gia đình, người thân em Phạm Thị Trà My (trú thị trấn Nghèn) tập trung nghe nghóng thông tin vì nghi ngờ My là nạn nhân trong vụ việc.

Liên quan đến tình trạng đưa người đi xuất khẩu lao động, đưa người đi nước ngoài trái phép, ông Thuyết cho biết, lực lượng công an thường xuyên bám sát địa bàn, xác minh lập các chuyên án đấu tranh triệt phá.

Hiện tại một số chuyên án đang được tập trung đấu tranh làm rõ. Bên cạnh đó công an các huyện, thành thị trên địa bàn cũng thường xuyên tuyên truyền, thông báo để người dân hiểu tránh bị các đối tượng lừa đảo…

Gia đình nạn nhân Nguyễn Đình Tứ (26 tuổi, trú xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã lập bàn thờ vọng vì xác định anh Tứ là 1 trong 39 nạn nhân chết ở Anh.

"Chưa có thông tin gì chính thức từ Bộ Ngoại giao cũng như cơ quan chức năng, nhưng theo tinh thần chung thì lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra xác minh trên địa bàn toàn tỉnh xem có ai là người Hà Tĩnh không.

Nếu có liên quan thì công an tỉnh sẽ có chỉ đạo điều tra làm rõ sự việc, thực hiện quyền bảo hộ công dân ở nước ngoài. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chưa có căn cứ nào xác định là có người Hà Tĩnh", Đại tá Sơn nói.

Đoạn tin nhắn cuối cùng mà Phạm Thị Trà My (thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) gửi về cho mẹ rồi mất liên lạc khiến nhiều người xót xa.

Theo tìm hiểu của PV, hiện tại Hà Tĩnh có 9 gia đình nghi ngờ có con là nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh. Cụ thể, tại xã Thiên Lộc có 5 gia đình nghi ngờ có con là nạn nhân. Tại thị trấn Nghèn, xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc mỗi xã có 1 người nghi ngờ là nạn nhân.

Tại Phường Đậu Liêu (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) có một gia đình nghi ngờ anh Phan Văn Th. (SN 1982) là nạn nhân trong vụ việc.

Nhiều gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang mong ngóng tin từ các cơ quan chức năng để xác định xem con họ có phải là nạn nhân trong vụ việc hay không.

Tại Nghệ An, hiện có 5 gia đình nghi ngờ có nạn nhân trong vụ việc. Cụ thể tại xã Đô Thành có 3 gia đình nghi ngờ có con là nạn nhân, trong đó 1 gia đình khẳng định có con đã chết trong vụ việc nên lập bàn thờ vọng. Tại xã Thọ Thành và TP. Vinh mỗi địa bàn có 1 trường hợp nghi ngờ là nạn nhân trong số 39 người đã chết.