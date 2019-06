Con trai nữ lao công gặp nạn ở đường Láng vào lớp 10 trường Lương Thế Vinh

Đức Anh được người thân đưa đến trường Lương Thế Vinh nhập học ngày 16/6. Ảnh: Triệu Vương

Ngày 17/6, chia sẻ với PV Báo Giao thông, đại diện gia đình cháu Trần Đức Anh (15 tuổi, con trai nữ lao công Lê Thị Thu Hà bị ô tô điên tông tử vong ở đường Láng) cho biết, ngày 16/6, cháu Đức Anh đã nhập học lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh theo đúng nguyện vọng của em.

Trước đó, Đức Anh đăng ký khối A và đạt số điểm rất cao, 81 điểm. Được biết, trường Lương Thế Vinh sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho Đức Anh trong suốt 3 năm học, bao gồm học phí, xe buýt đi lại, tiền ăn buổi trưa, các hoạt động nhóm, câu lạc bộ ngôn ngữ, thể thao, âm nhạc…

Chia sẻ với PV, Đức Anh cho biết: “Hiện hàng ngày cháu ở với bà ngoại, còn em trai thì về ở với bố. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của tất cả mọi người, nhất là mẹ cháu”.

Trước đó, rạng sáng ngày 23/4, khi đang thu gom rác trên đường Láng, chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, nhân viên Công ty môi trường đô thị Hà Nội) đã bị ô tô 29A-784.09 do Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình) điều khiển tông tử vong.

Điều đáng nói, tài xế Tuyên không dừng xe lại để giải quyết mà lái xe bỏ chạy. Người dân đã truy đuổi và dừng được xe của Tuyên, bàn giao cho công an. Khi được đưa về trụ sở công an, tài xế Tuyên nồng nặc mùi rượu, thậm chí đến sáng, cơ quan công an vẫn chưa thể làm việc, lấy lời khai do người này vẫn còn say.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế Đỗ Xuân Tuyên vi phạm trên 1,077 miligam/lít khí thở, là mức vi phạm rất nặng. Tuyên sau đó bị khởi tố, bắt giam, đang chờ ngày xét xử.

Sau vụ tai nạn, có rất nhiều tổ chức cá nhân đã ủng hộ hai con trai của nạn nhân (là cháu Đức Anh và em trai là Trần Đức Hiếu, học sinh lớp 6) với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Số tiền này sau đó đã được lập làm 2 sổ tiết kiệm đứng tên hai cháu.