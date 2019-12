Con trai Ngô Kiến Huy đã lớn và hiểu chuyện khi hỏi Thanh Thảo "ai là ba là mẹ con vậy mẹ?"

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của Jacky Minh Trí - con trai Ngô Kiến Huy, Thanh Thảo đã viết tâm thư dài cho con nuôi. Cô cũng đau lòng khi chưa thể trả lời tất cả những thắc mắc của con đặc biệt là câu "ai là ba là mẹ con vậy mẹ".

Thanh Thảo viết trên trang cá nhân những câu hỏi mà gần đây Jacky Minh Trí thường xuyên nói với cô: "Có phải mẹ sinh con ra từ trong bụng mẹ không? Sao con họ Bùi mà mẹ họ Phạm? Sao con ốm giống mẹ Anh còn Talia mập giống mẹ? Có phải Talia là first baby của mẹ không? Có phải mẹ Anh đẻ con ra nhưng mẹ có nhiều tiền hơn nên mẹ nuôi con phải không? Tell me the truth ai là ba là mẹ của con vậy mẹ?".

Thời điểm năm 2011, Thụy Anh tiết lộ đã sinh con với Ngô Kiến Huy. Nhưng giọng ca "Truyền thái y" lại khẳng định không hề yêu em gái ca sĩ Thanh Thảo. Sự việc khiến Thanh Thảo giận dữ, nhiều lần chỉ trích công khai ca sĩ đàn em vì sự vô trách nhiệm. Không lâu sau đó, Thanh Thảo đã đưa Thuỵ Anh sang Mỹ sinh sống. Cô cũng nhận con trai của Thuỵ Anh là bé Jacky Minh Trí làm con trai nuôi.