Con trai bị bố dượng cấu tay, đối xử tệ, chồng cũ Thu Thủy nói gì?

Vụ việc con trai riêng của Thu Thủy bị chồng mới cấu tay, dọa nạt trên livestream đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Điều khiến dân tình phẫn nộ là không chỉ một lần mà trước đây, Kin Nguyễn cũng từng có hành động không tốt với con riêng của vợ ngay trên livestream, trong khi trước đó thì luôn hứa hẹn yêu thương, chăm sóc tốt cho cậu bé.

Về phía Thu Thủy và chồng, cả hai người đã đăng đàn xin lỗi con trai cũng như cộng đồng mạng. Dù thừa nhận cách dạy con của Kin Nguyễn là sai nhưng cặp đôi vẫn khẳng định luôn yêu thương và chăm sóc bé chứ không có chuyện cha dượng ngược đãi.

Bên cạnh đó, động thái từ phía bố ruột của bé Henry cũng đang được đặc biệt quan tâm. Trên trang cá nhân, anh Huỳnh Nhất Phương - chồng cũ Thu Thủy chia sẻ một bức ảnh khá ảm đạm cùng dòng chú thích: "Mind does not need mouth. Trust does not need eyes. Truth does not need help" (Tâm không cần miệng. Lòng tin không cần mắt. Sự thật không cần giúp đỡ).

Chia sẻ gây tò mò của chồng cũ Thu Thủy

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang tích cực "bóc phốt", "ném đá" Kin Nguyễn vì không tin vào lời giải thích của anh chàng lẫn Thu Thủy. Cả hai đã khóa bình luận trên trang cá nhân và không đưa ra thêm phát ngôn nào.