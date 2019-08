Con sẽ luôn khỏe mạnh, thông minh nếu được “tận hưởng” những điều này từ gia đình

Tạo cho con một môi trường tự do, vui vẻ

Một môi trường tốt nhất không hẳn là ba mẹ phải có nhiều tiền để cho con học ở những trường có học phí đắt đỏ, mua cho con những thứ đắt tiền mà nó thể hiện ở chỗ con luôn có được một không gian an toàn, được khuyến khích tự do tìm tòi, được bộc lộ tính cách, sở trường, sở đoản của mình. Việc trẻ có nhiều cơ hội được thỏa sức khám phá, vui đùa mỗi ngày chính là những cách hiệu quả nhất hỗ trợ tốt cho sự phát triển.

Trẻ sẽ khỏe mạnh thông minh hơn trong một môi trường tự do, an toàn, yêu thương.

Đương nhiên, tự do không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm nhưng việc nuông chiều thái quá hay quá khắt khe đều không tốt cho sự phát triển của trẻ. Nhiều ba mẹ hay có thói quen la mắng, trách phạt khi con bị mắc lỗi. Khi con liên tục bị trách phạt sẽ gây nên tâm lý xấu hổ, tự ti, dần dần sẽ hình thành sự rụt rè trong ứng xử và luôn sợ làm sai, sợ bị phạt, điều này sẽ khiến bé bị giới hạn khả năng khám phá, trải nghiệm để phát triển.

Tự do hợp lý nhất là các bé được tự do trong khuôn khổ. Ba mẹ hãy hiểu con, hiểu đặc điểm phát triển của từng độ tuổi, nhắc con những giới hạn để đảm bảo sự an toàn và cho con cơ hội được tự do thể hiện mình.

Đưa ra những hướng dẫn rõ ràng

Trẻ có xu hướng mô phỏng hành động của người lớn và học hỏi qua từng tình huống. Và có một điều ba mẹ cần hiểu là trẻ chưa đủ khả năng để có thể nhận định việc nào được làm và việc nào không. Bởi vậy, trong rất nhiều tình huống, đối với trẻ chỉ đơn thuần là vui chơi, thử nghiệm theo cách nghĩ của trẻ, hoặc bắt chước ba mẹ thì trong mắt người lớn đó là nghịch phá.

Bởi vậy, với trẻ tầm 3 tuổi trở lên, đã hiểu chuyện, trong từng tình huống, thay vì chỉ nói: "Con không được làm thế? Làm thế là hư!", ba mẹ nên giải thích cho con hiểu và đưa ra những hướng dẫn cụ thể hơn để trẻ không bị rối và học được cách xử lý một cách chính xác.

Thêm một lý do khác, một trong những thói quen của ba mẹ là nghĩ trẻ chưa hiểu gì, nên hay áp đặt, muốn trẻ làm những điều mình nghĩ là tốt. Thế nhưng mỗi trẻ đều có những cá tính riêng, trẻ phản ứng khi không thích thì sẽ bị cho là bướng bỉnh. Tuy nhiên, nếu khéo léo một chút, giải thích và chỉ dẫn rõ ràng, ba mẹ sẽ nhận được sự hợp tác của trẻ mà cả nhà đều vui.

Trẻ sẽ rất vui nếu được ba mẹ khuyến khích và hướng dẫn rõ ràng.

Chẳng hạn, nếu muốn trẻ vui vẻ uống sữa, với những trẻ tầm 3 tuổi trở lên, thay vì "áp đặt": Nhiệm vụ của con phải uống mỗi ngày 3 hộp sữa", ba mẹ có thể có những chỉ dẫn rõ ràng hơn cho trẻ: "Con cần uống sữa vào buổi sáng để khỏe khoắn, uống sữa vào giờ ra chơi để cơ thể được bảo vệ và có sức để chơi, buổi tối nên uống trước khi ngủ cho não thông minh." Chắc chắn, "cục cưng" của bạn sẽ thấy việc uống sữa sẽ trở nên hứng thú và cần thiết cho chính bản thân bé chứ không phải vì ba mẹ yêu cầu.

Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho con

Dinh dưỡng đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Đặc biệt, đối với nhóm trẻ từ 3-10 tuổi, lứa tuổi hiếu động và có nhiều sự thay đổi, phát triển về thể chất, tinh thần, dinh dưỡng cho trẻ cần đảm bảo đủ các nhóm thực phẩm cần thiết. Trẻ được đảm bảo cung cấp đầy đủ và đúng chất dinh dưỡng phù hợp với từng thời điểm sẽ phát triển toàn diện cả cân nặng, chiều cao, có sức đề kháng tốt và phát triển trí nào toàn diện.

Mới đây, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã khiến hội bỉm sữa xôn xao khi chia sẻ việc bổ sung dưỡng chất cho trẻ không những cần đúng ở từng độ tuổi, mà còn phải đúng ở từng thời điểm sáng - trưa - tối trong ngày: "Ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày cơ thể trẻ cần có những nhu cầu về chất dinh dưỡng khác nhau. Cụ thể, buổi sáng trẻ cần Vitamin D, canxi, magie, phốt pho để tăng trưởng chiều cao, cùng nhóm 10 vitamin thiết yếu giúp bé tăng năng lượng. Buổi trưa, giờ ra chơi, bé đã hoạt động nhiều với môi trường bên ngoài, có nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh nên cần bổ sung vitamin A,C,D, kẽm để nâng cao hệ miễn dịch. Buổi tối, thời gian nghỉ ngơi, trẻ cần những dưỡng chất phục hồi và tăng cường các chất dẫn truyền, phát triển não bộ như DHA."

Rõ ràng, muốn con khỏe mạnh, thông minh hoàn toàn không hề khó chỉ cần phụ huynh tinh ý một chút và chịu khó tìm hiểu thông tin để hiểu con và cập nhật các kiến thức để hiểu về tâm sinh lý và dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát của trẻ.

Sữa tiệt trùng Nutriboost Kids dành cho bé từ 3 tuổi trở lên, kết hợp từ sữa New Zealand và dưỡng chất mang lại nguồn năng lượng cả ngày cho bé.

+ Nutriboost Kids Morning - Khởi đầu trọn vẹn, hỗ trợ cao khỏe (màu xanh lá) với hương vani, nhiều đạm, calories, vitamin A, nhóm B, canxi giúp bé nhanh cao và luôn khỏe khoắn.

+ Nutriboost Kids Play Time - Giờ ra chơi, hỗ trợ đề kháng (màu hồng) với hương dâu giàu vitamin A,C, D, kẽm giúp tăng cường đề kháng kết hợp hàm lượng canxi cao tốt cho hệ xương, răng.

+ Nutriboost Kids Goodnight - Chúc ngủ ngon, hỗ trợ phát triển trí não (màu xanh da trời) với hương vani, ngọt nhẹ bổ sung vitamin D, DHA, Omega3 giúp bé phát triển trí não khi ngủ.

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola) 485 Đường Hà Nội, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM.