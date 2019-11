Có trong tay 1 chai serum vitamin C và 6 bí kíp đính kèm, bạn sẽ sớm có làn da sáng đẹp chưa từng thấy

Vitamin C được coi là tiêu chuẩn "vàng" trong làng dưỡng da vì khả năng vượt trội mà thành phần này mang tới. Các chuyên gia da liễu khẳng định, Vitamin C là chất chống oxy hoá tại chỗ mạnh nhất người dùng có thể sử dụng mà không cần được kê đơn. Không chỉ sửa chữa các tổn thương do gốc tự do gây ra, bảo vệ da trước sự phá huỷ của ánh nắng mặt trời, Vitamin C còn ngăn chặn sự xuất hiện của hắc sắc tố và làm mờ thâm cực hiệu quả. Dùng lâu dài và kiên trì da còn săn chắc, đàn hồi và căng bóng hơn. Tuy "thần kì" là thế nhưng Vitamin C chưa bao giờ là một thành phần dễ sử dụng. Cần tuân thủ những quy tắc sau đây để không bị kích ứng khi dùng Vitamin C bạn nhé.

1. Chọn nồng độ và loại Vitamin C thích hợp

Đây chính là tiêu chí đầu tiên chúng mình cần quan tâm khi bắt đầu sử dụng Vitamin C. Đối với da thường, da dầu, L-ascorbic Acid (LAA) sẽ là loại Vitamin C thích hợp và phát huy tác dụng mạnh, nhanh nhất. Còn đối với da nhạy cảm, da khô thì dạng Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) hoặc Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP) sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu chưa bao giờ dùng Vitamin C dạng bôi lên da trước đó, nên khởi đầu với nồng độ 10%. Khi da đã quen dần có thể nâng lên 15% hoặc 20%. Ngưỡng 20% là ngưỡng tối đa, nếu dùng quá cũng không mang đến khác biệt hơn đâu ạ.

2. Quan tâm đến độ pH của sản phẩm

Vitamin C có hoạt động tốt hay không phụ thuộc phần lớn vào độ pH của sản phẩm. Da thường sẽ thoải mái sử dụng các sản phẩm chứa LAA với độ pH thấp khoảng 3.5. Còn da nhạy cảm chỉ nên sử dụng các sản phẩm có độ pH từ 5 đến 6, như SAP và MAP.

3. Lựa chọn sản phẩm có thành phần kết hợp với các chất giúp Vitamin C ổn định.

Phải công nhận rằng, Vitamin C là một trong những thành phần kém ổn định và nhanh bị oxy hoá nhất trong làng dưỡng da. Khi kết hợp với Vitamin E, Ferulic Acid, Vitamin B và HA, Vitamin C có thể hoạt động hiệu quả hơn. Vì Vitamin C và Vitamin E đều là chất chống oxy hoá nên có thể hỗ trợ cho nhau. Ferulic Acid thì giúp Vitamin C ổn định hơn, làm chậm quá trình "chuyển vàng" của Vitamin C lại.

4. Sử dụng thật từ từ

Không chỉ riêng gì Vitamin C, với bất kì thành phần dưỡng da mới nào, bạn cũng cần dùng một cách thật chậm rãi và kiên nhẫn. 3 lần/tuần là mật độ sử dụng Vitamin C lý tưởng cho người mới bắt đầu. Sau 2 tuần như vậy có thể tăng lên dùng mỗi ngày. Cũng đừng vì quá nôn nóng mong chờ sự thay đổi rõ rệt đến nỗi tăng liều lượng lên một cách đột ngột. Vì phải mất vài tuần, có khi đến 1 hoặc 2 tháng chúng ta mới nhận được những kết quả tích cực trên da.

5. Bảo quản đúng cách

Các sản phẩm chứa Vitamin C còn có thể chia làm 2 loại chính: Những món có nền là nước (water-based) và những món có nền không chứa nước (anhydrous). Nền chứa nước thì không ổn định, cực nhạy cảm với ánh sáng nên thường được sản xuất dưới dạng chai thuỷ tinh màu đục hổ phách. Còn nền không chứa nước thì ổn định hơn. Nhưng dù sử dụng sản phẩm Vitamin C loại nào cũng phải bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Cẩn thận hơn thì bọc giấy bạc và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi sản phẩm đã chuyển nâu vàng là hỏng hoàn toàn rồi, không nên tiếp tục dùng nữa.

6. Dùng trước kem chống nắng

Không như Retinoid hay Hydroxyacids, Vitamin C không làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Khi kếp hợp Vitamin C với kem chống nắng, khả năng bảo vệ da sẽ càng được tăng lên.