Nám sạm hay tàn nhang giờ chẳng còn là nỗi lo nếu bạn chọn sản phẩm chăm sóc da có loại chất này

Không chỉ về làm đẹp mà cơ thể người từ trong ra ngoài đều cần antioxidants (chất chống oxy hóa). Các chất chống oxy hóa chống lại sự oxy hóa, một phản ứng hóa học sản sinh ra những gốc tự do có thể làm tổn hại, thậm chí giết chết tế bào da. Sự oxy hóa là phản ứng hóa học có khả năng tạo các gốc tự do, sinh ra phản ứng dây chuyền phá hủy tế bào sinh vật, khi mà các hợp chất không ổn định luôn kiếm tìm và đánh cắp electron còn thiếu. Điều này tạo ra hiệu ứng domino làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, khiến da bị lão hóa và đổi màu. Chất oxy hóa lúc này đóng vai trò thiết yếu, trung hòa hợp chất bằng cách lấp các electron bị thiếu, do đó vô hiệu hóa thiệt hại từ gốc tự do thay vì để chúng đánh cắp electron từ protein da.



Chất chống oxy hóa là thành phần không thể thiếu trong rất nhiều mỹ phẩm. Cùng tìm hiểu các sản phẩm chứa chất chống oxy hóa sau đây để "chống già" cho làn da nhé.

Serum Timeless 20% Vitamin C + E Ferulic Acid Serum ~ 355.000 VNĐ/ 30 ml

Sản phẩm là sự kết hợp các chất chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi tác nhân môi trường, hỗ trợ cải thiện vết thâm mụn một cách nhanh chóng. Sản phẩm có chứa Vitamin C, một chất chống oxy hóa làm đều màu da và kích thích sản sinh Collagen, Vitamin E có tác dụng ổn định các màng sinh học, tái tạo và phục hồi các tế bào bị hư tổn, giúp làm sạch và kháng viêm hiệu quả. Với nồng độ 20% của axit Lascorbic, serum đem lại hiệu quả tối đa, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, giúp làn da sáng mịn, đều màu và tươi tắn sức sống tự nhiên.

Kem chống nắng và ô nhiễm môi trường Clinique Even Better City Block Anti-Pollution SPF40/PA+++ ~ 1.150.000 VNĐ/ 30ml

Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng vào da, giúp làm sáng làn da, giảm kích ứng và làm mờ các đốm da không đều màu, cho da tươi sáng, rạng rỡ hơn. Thành phần chống nắng vật lý titamium dioxide của Clinique Even Better City Block Anti – Pollution SPF 40/PA+++ có khả năng phản xạ các tia UV độc hại trong ánh nắng mặt trời, kết hợp với chỉ số chống nắng SPF 40, bảo vệ da hoàn hảo trong nhiều giờ liền.



Serum Botani Acai Berry ~ 1.319.000/ 15ml

Đây là sản phẩm dịu nhẹ, lành tính mà cả mẹ bầu hay da nhạy cảm đều có thể sử dụng. Acai Berry được xem là siêu quả chống oxy hóa hiệu quả, với khả năng chống lại các gốc tự do cực kỳ mạnh mẽ, chứa nhiều vitamin B1, B2, B3, E, C, acid amin, acid béo, ... Thậm chí Acai Berry chứa hàm lượng anthocyanin - 1 là khắc tinh của ung thư da, tăng sức đề kháng da. Ngoài ra, serum còn là tổng hợp của nhiều thành phần tinh túy như: Olive Squalene, Dầu hạt Baobab, Black Berry, hứa hẹn sẽ mang lại một làn da căng mọng, tươi trẻ rạng ngời.

Tinh chất trị nám Atorrege AD+ Medicated White Essence ~ 1.100.000 VNĐ

Serum có chứa các hoạt chất đặc biệt từ thiên nhiên, có tác dụng trị nám đồng thời dưỡng trắng da một cách nhanh chóng mà rất hiệu quả. Sản phẩm có hàm lượng các vitamin C và E cùng với các chiết xuất vỏ cây dâu tằm có tác dụng cung cấp các hoạt chất làm giảm thiểu sự tích tụ và hình thành các hắc sắc tố melanin (tác nhân gây đốm nâu, tàn nhang), đồng thời ngăn ngừa sự hình thành các mảng màu không đều trên da, kích thích các sắc tố da trắng hồng. Bên cạnh đó, hai loại vitamin này còn có khả năng chống lại các gốc oxy hóa mạnh mẽ, giảm thiểu những tác hại của các gốc tự do đến da, làm chậm tiến trình lão hóa da do thời gian và tuổi tác gây ra.