Cô gái trẻ ngất xỉu, phải cấp cứu vì bị người yêu trùm chăn “xì hơi”: Vậy thực hư “xì hơi” độc như thế nào?

"Xì hơi" là một hoạt động sinh lý tự nhiên của con người để đẩy những khí dư thừa trong cơ quan tiêu hóa ra bên ngoài nhằm giải thoát cho cơ thể khỏi một số chứng bệnh liên quan. Tuy nhiên, đôi khi hành động này gây ra sự bất tiện, phản cảm, thậm chí là gây hại cho sức khỏe người đối diện.



Trên một trang fanpage dành cho giới trẻ, một tai nạn hy hữu đang được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi. Câu chuyện đã được chia sẻ bởi anh trai cô gái với lối văn hài hước, khiến nhiều người không thể nhịn cười. Cụ thể, người anh kể lại rằng em gái mình có số phận xui xẻo, yêu phải người bạn trai "nặc nô", hay thích trêu đùa, đã từng có nhiều phen "suýt bỏ mạng" vì mấy trò đùa của cậu ta.

Câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ thể, dòng chia sẻ của anh trai cô gái như sau: "Chắc chẳng có ai khổ như con em em đâu. Nó yêu được thằng nặc nô, lớn tướng rồi mà vẫn còn chơi mấy trò nghịch ngốc mà suýt bỏ mạng vì mấy cái trò vớ va vớ vẩn.



"Chả là đêm qua nó đi nhậu về ghé qua chỗ con em em, không hiểu nghĩ gì mà nó đánh rắm trong chăn xong còn trùm con người yêu trong đấy gần chục phút, thấy con bé nằm im bất động rồi mới tá hoả gọi cấp cứu. Nó om thêm tí nữa khả năng chắc em em ngoẻo luôn rồi.

Giờ thì con em em đã tỉnh lại, mà câu đầu tiên nó nói với thằng kia là: "ăn cái gì mà rắm thối thế!?". May cho nó là em em hiền, phải em thì em chửi cả lò thằng người rồi. Đùa dai không chịu được.

P/S: Hồi chuông cảnh tỉnh cho mấy ông đã không lường được rắm mình thối lại còn thích mang rắm ra làm trò đùa. Tháng cô hồn hiểm họa sẽ được nhân 2 đấy không đùa được đâu ".

Cô nàng nhập viện cấp cứu sau khi bị người yêu đánh rắm rồi trùm chăn lại cho ngửi.

Tai nạn hy hữu này ngay lập tức nhận được sự quan tâm rầm rộ của cộng đồng mạng, ai cũng thấy vừa buồn cười, vừa thắc mắc không hiểu mùi "xì hơi" của chàng trai kinh khủng đến mức nào mà khiến người yêu phải ngất xỉu như vậy.

Vậy mùi "xì hơi" thực sự độc như thế nào?

Lý giải về câu chuyện này, bác sĩ Nguyễn Đình Bình, giảng viên y học trường Đại học Đông Đô cho rằng: Mùi 'xì hơi' không thể là nguyên nhân chính khiến cô gái ngất xỉu được vì vốn dĩ "xì hơi" không gây hại nhiều. Lý do cô gái trẻ ngất xỉu rất có thể là do đã mắc 1 căn bệnh nào đó như tim mạch, rối loạn về cảm xúc, do sức khỏe yếu… cũng có thể vì trùm chăn quá lâu nên bị thiếu oxy.

Ngoài ra, bác sĩ Bình cũng cho biết thêm trong khi "xì hơi", con người có thể thải ra các khí như hydro, carbonic, metan. Đặc biệt, ruột già là nơi sẽ là nơi sản sinh ra khí H2S hay còn gọi là mùi trứng thối và khí amoniac pha trộn cùng luồng chất khí sau đó sẽ được thải ra khỏi cơ thể. H2S càng nhiều thì khi thoát ra mùi "xì hơi" càng bốc mùi. Các loại khí này có thể gây hại nhưng theo bác sĩ khi con người "xì hơi" thì lượng khí này không đủ nhiều để gây ra ngất xỉu hay tạo ra bất cứ căn bệnh nào.



Hiện tại, câu chuyện hy hữu của cô gái trẻ vẫn được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi.