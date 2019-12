Cô gái tố bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội xâm hại được giám định

Ngày 5/12, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm “Hiếp dâm” theo thông tin tố cáo của N.T.H. (18 tuổi, quê Nghệ An) về việc bị ông N.S.V. (46 tuổi) là bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương xâm hại tình dục 2 năm liền.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương - nơi H từng lưu trú.

Để có cơ sở giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Thuận An sẽ đưa em H. đi giám định xâm hại tình dục tại Trung tâm Pháp y TP.HCM. Sau đó bàn giao H. về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (nơi em đang lưu trú) để tiếp tục quản lý theo quy định.

Công an thị xã Thuận An đề nghị Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP.HCM và Trung tâm Hỗ trợ xã hội thành phố phối hợp để đưa H. đi giám định.

Ngày 27/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tiếp nhận đơn của em H. tố cáo một nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương có hành vi xâm hại tình dục từ năm 2017 đến năm 2019. Sau khi tiếp nhận đơn, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM phối hợp Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.

Hiện nay, ông V. được điều chuyển công tác lên phòng Tổ chức - Hành chính - Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Ông N.S.V phủ nhận sự việc và cho rằng chỉ coi H. là cháu chứ không có quan hệ tình cảm, không có chuyện xâm hại tình dục và sẵn sàng ra đối chất với H..