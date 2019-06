Cô gái lên mạng hào hứng khoe chiếc nhẫn đính hôn khổng lồ bằng kim cương, nhưng cư dân mạng lại chỉ chú ý đến điều này

Mới đây, theo The Sun đưa tin, một người dùng mạng đã đăng tải lên một nhóm kín của Facebook có tên là That's It, I'm Nail Shaming về hình ảnh một cô dâu đang đeo chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Thế nhưng, dù chiếc nhẫn có to đẹp đến đâu, thì cư dân mạng lại hoàn toàn chẳng để ý gì đến nó, mà người ta lại chỉ tập trung vào những chiếc móng tay giả của cô gái trong bức hình.

Bài đăng của người này đã thu hút rất nhiều bình luận và đa số mọi người đều cảm thấy "không thể nói lên lời" với bàn tay của cô gái. Trong hình ảnh đăng tải cho thấy, những chiếc móng giả của cô gái này đang ở những vị trí mà nhiều người không thể tìm được lời giải thích xác đáng.

Cư dân mạng sau khi nhìn thấy những chiếc móng giả đã hào hứng bình luận rằng:

"Tôi thường không nói gì khi nhìn thấy những bức ảnh như này, và tôi hoàn toàn không nói nên lời 100%"

"Tôi thậm chí không thể tập trung vào chiếc nhẫn sau khi nhìn thấy những cái móng tay này."

"Có vẻ như những chiếc móng đang cố chạy thoát khỏi chiếc nhẫn"

"Tại sao móng tay ngón đeo nhẫn của cô ấy lại phát triển nhanh hơn so với những móng còn lại như vậy?"

Bên cạnh đó, cũng có một số cư dân mạng cho rằng đây là một hình ảnh không hề có thật. Bởi nếu cô gái này để được chiếc móng thế kia thì đó sẽ là một việc vô cùng bất tiện và chiếc móng giả đó có thể bị gãy hoặc hỏng bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hình ảnh những chiếc móng giả này lại vẫn còn lớp sơn khá mới.



Hiện vẫn chưa biết hình ảnh này là thật hay giả, nhưng bức ảnh vẫn đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Có thể thấy, trước khi đăng tải bất kì điều gì lên mạng, bạn hãy chú ý thật kĩ xem có điều bất thường trong bức ảnh không để nó không trở thành đề tài bán tán cho cư dân mạng. Đồng thời bạn cũng sẽ không nhận phải những lời mỉa mai, đầy ác ý.

(Theo The Sun)