Cô gái khuyết tật tố bị chủ cưỡng hiếp, đánh đập

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 2-7, thượng tá Nguyễn Huy Thành - Trưởng Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk - cho biết vừa phục hồi điều tra vụ án chị N.T.L.Q (SN 1987, quê tỉnh Phú Yên) tố cáo ông Đặng Ngọc T. (SN 1955; ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) có hành vi cưỡng hiếp mình. "Sau khi có kết quả giám định về khả năng quan hệ tình dục của ông T., chúng tôi đã phục hồi điều tra và đang làm rõ một số tình tiết. Quan điểm là không để lọt tội phạm nhưng cũng không để xảy ra oan sai chứ không có chuyện bao che, dung túng cho bất kỳ ai" - thượng tá Thành khẳng định.

Nhiều lần bị xâm hại?

Chị Q. bị dị tật ở chân và nói ngọng, sức khỏe rất yếu, được xác nhận khuyết tật nặng. Gia đình rất nghèo nên năm 2016, chị Q. lên Đắk Lắk giúp việc nhà cho gia đình ông T.

Chị Q. kể ngày 22-12-2017, vợ ông T. đi khám bệnh ở TP HCM nên ở nhà chỉ còn chị, ông T. và con gái ông này. Chiều cùng ngày, sau khi cô con gái đi học, ông T. đã 4 lần cưỡng dâm chị Q. "Lúc đó tôi la hét, chống cự nhưng tôi càng la ông ta càng dữ tợn, khống chế, cưỡng hiếp tôi bằng được. Do tôi bị khuyết tật nên sức lực yếu ớt và không thể chống cự được, tôi chạy ra mở cổng để trốn thoát thì cửa đã bị khóa không thể ra ngoài kêu cứu" - chị Q. nghẹn ngào kể.

Chị Q. cho biết lần thứ 4 chị bị cưỡng hiếp là khoảng18 giờ 30 phút cùng ngày. Lúc này, con gái ông T. đi học về phát hiện sự việc và kêu lên "Bố làm gì vậy" thì ông này mới chịu dừng lại. Ngay sau đó, chị Q. đã điện thoại cho bà Phạm Thị M. (vợ ông T.) kể lại sự việc và cho biết sẽ trình báo công an nhưng bà M. xin chị bình tĩnh chờ bà về nhà rồi giải quyết.

Sau khi về nhà, bà M. đã van xin chị đừng tố cáo vì bà làm công việc buôn bán nông sản, các con của bà đang đi học nếu sự việc bại lộ sẽ ảnh hưởng đến danh dự, tương lai của gia đình. Rồi bà M. bảo chị gắng giúp công việc nhà bà đến hết năm và ông T. đồng ý viết cam kết không xâm hại chị nữa. "Lúc đó, tôi phải nuôi em gái đang học Trường ĐH Tây Nguyên. Nếu tố cáo rồi nghỉ việc thì em gái không có tiền để học nên tôi không tố cáo" - chị Q. nói.

Chị N.T.L.Q trao đổi với báo chí về vụ việc.

Trả 1 đồng danh dự!

Trong giấy cam kết viết tay có chữ ký của ông T. mà chúng tôi có được có nêu sự việc dù chị Q. không đồng ý nhưng ông T. đã thực hiện hành vi hôn hít, sờ soạng cơ thể chị và sự việc bị con gái ông T. phát hiện. Bản cam kết còn có chữ ký của người làm chứng là bà M. cùng con gái. "Tôi xin cam kết sẽ không bao giờ xâm phạm vào cơ thể cô Q. nữa để bảo đảm sự trong trắng, danh dự của cô Q. và cũng cam đoan bảo đảm tính mạng của cô Q. từ giờ cho đến lúc cô Q. nghỉ việc ở nhà tôi. Cô ấy đã nhận của tôi 1 đồng danh dự để mua sự trong trắng, trong sạch của cô Q." - ông T. viết trong giấy cam kết.

Lý giải về nội dung "1 đồng danh dự", chị Q. cho rằng chị tuy nghèo nhưng không vì thế mà nhận lấy những đồng tiền dơ bẩn. Chị chỉ đòi 1 đồng từ ông T. coi như trả lại danh dự cho mình.

Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của chị Q., đến 19 giờ 30 phút ngày 6-8-2018, khi bà M. đi tập thể dục, ông T. lại khống chế chị giữa phòng khách để hãm hiếp. Nghe tiếng kêu cứu của chị Q., con gái ông T. đang ở phòng riêng chạy ra nên ông mới dừng lại.

"Trong lúc nói chuyện với con gái, ông T. tát mạnh 2 cái vào mặt con mình. Thấy vậy, tôi lấy chày gỗ đánh vào người ông T. để bảo vệ cháu thì bị ông T. đánh đập dã man và xách dao kề vào cổ dọa giết tôi. Lúc này, người con gái khóc và hét lớn thì ông T. mới buông tay và tôi bò được ra sân. Tuy nhiên, ông T. tiếp tục đuổi theo bẻ ngược tay tôi rồi đánh đập, có nhiều người hàng xóm chứng kiến" - chị Q. nhớ lại.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà M. thừa nhận mình là người dàn xếp để chị Q. không tố cáo lên cơ quan công an. "Tôi sợ ảnh hưởng đến gia đình, con cái nên đã bao che cho chồng hết lần này đến lần khác" - bà M. nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ điều tra Công an huyện Ea H’leo cho biết sau khi xảy ra sự việc, ngày 6-8-2018, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường và tiếp nhận đơn tố cáo của chị Q. để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, ông T. thừa nhận giấy cam kết là do chính ông viết, ký tên nhưng lại cho rằng viết theo ý chị Q. Ông T. cũng thừa nhận việc đã quan hệ tình dục bằng miệng với chị Q. vào ngày 22-12-2017 nhưng là do chị Q. đồng thuận.

Đối với vụ việc xảy ra ngày 6-8-2018, ông T. cho rằng mình bực tức nên đánh chị Q. chứ không cưỡng hiếp và các nhân chứng cũng cho rằng lúc đó chị vẫn còn mặc quần áo trên người nên quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo cán bộ này, sau đó, ông T. nộp bệnh án bị bệnh tiểu đường nặng, biến chứng nên không quan hệ tình dục được. Trước chứng cứ mới này, cơ quan điều tra phải đưa ông T. đi giám định ở Viện Pháp y quốc gia tại TP HCM và cơ quan này kết luận ông vẫn có khả năng quan hệ tình dục.