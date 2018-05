Cô gái được trông đợi sánh vai So Ji Sub đã bất ngờ bỏ đi theo Yoon Si Yoon

Hôm nay, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Lee Yoo Young đã xác nhận tham gia bộ phim của đài SBS - Dear Judge, sánh vai nam diễn viên Yoon Si Yoon. Trước đó, Yoon Si Yoon đã xác nhận sẽ đóng vai nam chính trong dự án này và điều thú vị là anh chàng sẽ đóng đúp vai một cặp song sinh.



Lee Yoo Young và Yoon Si Yoon.

Dear Judge xoay quanh câu chuyện về hai anh em sinh đôi giống hệt nhau, Han Soo Ho và Han Kang Ho. Tuy ngoại hình hoàn toàn giống nhau, nhưng tính cách, đời sống riêng của họ hoàn toàn trái ngược. Trong khi, Han Soo Ho là một thẩm phán đáng kính làm tất cả mọi thứ trong sạch, thì Han Kang Ho là một tên tội phạm đã từng phải ngồi tù. Khi Han Soo Ho đột nhiên biến mất, Han Kang Ho đã chiếm lấy vị trí của anh trai mình và sống một cuộc đời mới với tư cách là một thẩm phán.

Điều đáng chú ý là nữ diễn viên Lee Yoo Young trước khi nhận lời tham gia Dear Judge đã từng được mời đóng Terius Behind Me - sánh vai So Ji Sub. Tuy nhiên với xác nhận tham gia dự án này của SBS, có lẽ cô nàng đã từ chối Terius Behind Me và các fan của So Ji Sub lại phải "dài cổ" trông chờ thông tin mới về nữ chính sánh vai anh chàng.



So Ji Sub lại tiếp tục phải... ngồi đợi nữ chính mới.

Dear Judge dự kiến phát sóng vào khoảng tháng 7 tới, sau khi bộ phim Handsome Guy Manual kết thúc.