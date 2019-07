Cô gái "bóc phốt" hotgirl vì bán áo 500k nhăn nhúm như giẻ lau, nào ngờ lại bị dân mạng mắng ngược vì thế này

Chuyện mua hàng online vốn lắm rủi ro. Trên MXH có rất nhiều trường hợp mua hàng hình 1 đằng nhưng nhận về 1 nẻo khiến ai nấy bàng hoàng. Có khi, do hình ảnh không thể truyền tải được hết nên khiến người mua bị lầm tưởng. Nhưng cũng chẳng thiếu trường hợp do người bán "thiếu tâm" nên cố tình giao sai để kiếm lời nhiều.



Mới đây, lại thêm 1 câu chuyện mua hàng online thu hút hàng ngàn lượt tương tác chỉ sau ít giờ đăng tải. Cụ thể, trường hợp này là cửa hàng thời trang của hotgirl M.P.B có hàng trăm ngàn lượt follow dính "phốt".

Cô gái có tên L.N – người từng mua hàng của hotgirl M.P.B những 4 lần, nhưng cho tới lần gần đây nhất mua chiếc áo trị giá 400 - 500k nhăn nhúm không khác gì giẻ lau, cô mới tức giận lên bóc phốt.

(Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, cô gái này cho hay:

"Góc bóc phốt.

Hàng của hotgirl M.P.B đây mọi người ạ. Trước giờ em chưa phốt ai cả nhưng lần này vừa tức vừa tiếc tiền. Mua về đã mất tiền còn không mặc được, sửa lại cũng không biết sửa kiểu gì. Mọi người cho em ý kiến với ạ.

Tin được không hả mọi người? Có phải treo đầu dê bán thịt chó không?

Mình mua bộ này trong hình thì mướt mát lắm, đến lúc nhận mở ra thì như này đây. Mua đúng 4 lần mà không có cái nào mặc được luôn. Hàng thì 400 - 500k chứ có phải hàng chợ đâu mà như rẻ rách, không khác gì rẻ rách luôn. Ai mua của chị M.P.B thì né ra nhé!"

Đính kèm đó, L.N còn đăng tải hình ảnh thực tế của chiếc áo dây cách điệu trị giá 400 - 500k khiến ai nấy giật mình. Vì rõ ràng, hình chụp thì trông rất "ra gì và này nọ", vậy mà hàng thực tế lại khá nhăn nhúm, vải mỏng và cảm giác không xứng với giá tiền.

Hình ảnh trên mạng và hình ảnh thực tế chiếc áo trị giá 400 - 500k.

Nhiều người hốt hoảng chia sẻ:

- Eo, vải mỏng tang thế này, rõ là khác một trời một vực mà.

- Hàng 400 - 500k mà như hàng chợ thật. Nhăn thì có thể giặt hoặc là là hết, nhưng vải mỏng và đểu chỉ có mua cái khác nha.

- Vòng 1 chị này đẹp thế, vậy mà mặc vẫn xấu. Nào, ai dám bảo do dáng đi lại đánh cho không trượt phát nào.

- Cảm giác nhăn nhúm, rẻ tiền chứ đẹp ở đâu? Đúng là 1 trời 1 vực luôn đó.

Bên cạnh đó, rất nhiều người cảm thấy thắc mắc 1 điểm đáng ngờ trong câu chuyện của L.N, hỏi:

- Ủa không mặc được mà mua làm chi những 4 lần?

- Ngửi thấy mùi xạo ở đây, không mặc được mà mua 4 lần? Chi vậy má? Thừa tiền hả?

- Lần đầu không mặc được có thể do mày kém may nhưng lần 2 mà vẫn vậy thì do bạn không khôn rồi nha. Đây còn tận 4 lần, thế mà lên bóc phốt? Thích thể hiện gì vậy? Hay khoe độ kém thông minh?

- Lạ nha. Mua không lần nào mặc được mà mua những 4 lần. Em lạy thánh.

- Bình thường mua hàng online 1 lần mà chất xấu hoặc form rộng/chật... nói chung là không mặc được tui đã dẹp luôn rồi. Đây những 4 lần, ý là khoe mình cũng có tiền, cũng đẳng cấp mua hàng của hotgirl hả má?

- Không phải mình bên bạn hotgirl M.P.B đâu, nhưng bạn này như kiểu cố tình phốt ý. Cả set 380k cả váy và áo mà đăng lên 400 - 500k rồi chỉ chê chiếc áo khiến mọi người hiểu lầm mình cái áo giá 400 - 500k. Lúc đầu tui đọc tui cũng muốn mửa, nghĩ sao cái áo chất bình thường vậy là 400 - 500k. Sau mới biết cả set 380k.

- Ngay từ đầu tớ nhìn cũng đã biết cách mặc, để ngay ngắn che được ngực thì phải kéo 2 cái vạt bên dưới, rút lên thì phần trên nó sẽ được thâu lên cao, gọn vào kín. Bạn bóc phốt 1 là khờ thiệt, 2 là cố tình chơi chiêu cho nổi, sẵn tiện khoe bộ ngực mới đi độ về.

Hiện tại chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào, nhưng bài viết đã bị xóa đi. Tuy nhiên, dân mạng vẫn chụp lại màn hình bài đăng ấy và bàn tán rôm rả.