Cô gái 20 tuổi trong vụ việc Tịnh thất Bồng Lai: "May mắn khi cha mẹ chấp nhận cho con vào đây"

Liên quan đến vụ việc Tịnh thất Bồng Lai bị nhóm người lạ đập phá do nghi ngờ bắt cóc, giam giữ một cô gái gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, mới đây từ phía gia đình cô gái đã đưa ra quyết định bất ngờ.

Theo đó, gia đình cô gái đã đồng ý cho con gái mình là Võ Thị Diễm M. (20 tuổi) lưu lại "tịnh thất" để đi tu. Cũng sau khi gia đình đồng ý cho Diễm M. được ở lại tịnh thất theo nghiệp tu hành, lực lượng công an được điều động xuống khu vực này trước đó cũng đã được rút về.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận thông tin, lực lượng Công an xã Hòa Khánh Tây đã rời khỏi “tịnh thất”. Trước đó, khi xảy ra vụ việc một nhóm người lạ mặt liên tục đến đây "đại náo", đòi con gây xôn xao dư luận, lực lượng chức năng đã được điều động để đảm bảo an ninh trật tự cho điểm thờ tự này.

Tịnh thất Bồng Lai nơi xảy ra vụ đột nhập trái phép gây xon xao dư luận.

Diễm M. cho biết, trước đây, khi gia đình biết cô có nguyện vọng xuất gia, đã ra sức phản đối, thậm chí còn "giam lỏng", không cho phép cô ra ngoài để chặt đứt hoàn toàn ý định xuất gia của cô.

Khi Diễm M. bỏ đi, gia đình nghi ngờ và biết cô từng đến "Tịnh thất Bồng Lai", cha mẹ Diễm M. đã cùng nhiều người đến "tịnh thất" "đại náo" nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự.

Sau khi biết mình chính là nguyên nhân dẫn đến tịnh thất bị đập phá, Diễm M. đã quay lại điểm thờ tự này để giải thích với người đứng đầu tịnh thất và đến cơ quan công anh trình diện.

Mới đây, Diễm M. vui mừng chia sẻ ý định xuất gia của cô đã được cha mẹ đồng ý. Đặc biệt hơn, cha mẹ cô cũng đồng ý cho cô xuất gia tại Tịnh thất Bồng Lai - nơi cô luôn mong muốn được ở lại.

Nụ cười rạng rỡ của Diễm M. sau khi được cha mẹ đồng ý cho tu tập tại Tịnh thất. Ảnh cắt từ clip.

"Em có nguyện vọng tu tại "tịnh thất Bồng Lai" và đó là sự tình nguyện của cá nhân. Em hoàn toàn không bị ai ép buộc và em cảm thấy rất hạnh phúc may mắn khi cha mẹ chấp nhận cho em vào đây...", thiếu nữ 20 tuổi chia sẻ.

Sau khi đồng ý cho con gái ở lại Tịnh thất tu tập, cha mẹ Diễm M. còn đến điểm thờ tự này xin lỗi và hứa đền bù thiệt sau những lần cùng nhiều người đến đây "đại náo" để tìm con.

Sau sự chân thành hướng Phật của Diễm M. và sự đồng ý của cha mẹ cô gái, tu sĩ Nhất Nguyên - đại diện nơi đây đã cho biết, rất hoan hỉ đón nhận Diễm M. vào "Tịnh thất Bồng Lai", không riêng gì cô mà nơi này đều mở cửa đón chào tất cả mọi người có tâm hướng phật.