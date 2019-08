Có dịp đi Nhật nhớ ghé Owakudani, ở đây có đặc sản "trứng đen sì" ăn một quả tăng 7 năm tuổi thọ

Kuro tamago - Trứng gà đen Nhật Bản từ lâu đã rất nổi tiếng, loại trứng đặc biệt này chỉ có ở thung lũng Owakudani Hakone, tỉnh Kanagawa. Người dân địa phương còn gọi nơi này là Jigokudani, nghĩa là thung lũng nước sôi hoặc thung lũng địa ngục.



Quả trứng với lớp vỏ đen tuyền độc đáo.

Owakudani là một khu vực núi lửa được tạo ra cách đây khoảng 3000 năm, các miệng núi lửa và các vụ lở đất đã mở ra hàng loạt suối nước nóng tự nhiên. Đặc biệt các lỗ thông hơi sặc mùi lưu huỳnh mang lại cho toàn bộ khu vực một diện mạo đặc biệt, người ta ví không khí nơi đây có mùi giống hệt những quả trứng bị ung. Dù vậy, nó cũng không thể cản những khách du lịch đổ về đây để thưởng thức món trứng luộc đặc sản của vùng.

Hình ảnh thung lũng núi lửa Owakudani, Hakone và khi nhắc đến địa danh này thì người ta không thể không nhắc đến món trứng luộc đen trứ danh.

Người dân địa phương đồn đoán rằng chỉ cần ăn 1 quả là có thể kéo dài thêm 7 năm tuổi thọ. Những quả trứng gà được luộc trong suối nước nóng tự nhiên, lưu huỳnh có trong nước khiến cho vỏ trứng bị nhuộm đen như than.

Thông thường người ta không bán lẻ từng quả mà bán theo túi, 1 túi có 6 quả, giá 500 yên (khoảng 110.000 VNĐ), nếu ăn 2 quả trứng, số năm cộng thêm sẽ là 14 và cứ như vậy. Tuy nhiên, theo niềm tin của người dân địa phương thì mỗi người khi đến đây không được ăn quá 2 quả trứng đen bởi nếu ăn quá nhiều trứng sẽ phản tác dụng và mang lại điều xui xẻo cho bản thân bạn.

Sở dĩ trứng có màu đen là bởi suối nước nóng ở đây đặc biệt giàu lưu huỳnh và sắt. Khi hai nguyên tố này phản ứng với canxi có trong vỏ trứng sẽ tạo ra một lớp phủ màu đen như than bên ngoài vỏ.

Kuro tamago được đun sôi khoảng 1 giờ trong suối nước nóng 80 độ C và sau đó được hấp thêm khoảng 15 phút nữa ở 100 độ C. Ngoài vẻ khác lạ màu đen bên ngoài vỏ thì hương vị trứng bên trong cũng không khác trứng luộc thông thường. Tuy nhiên, do trứng đen được luộc từ suối nước nóng, hấp thụ nhiều khoáng chất tự nhiên nên chất dinh dưỡng trong trứng sẽ nhiều hơn trứng luộc bình thường. Có lẽ từ chính điều này nên nhiều người tin rằng ăn một quả trứng đen sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn.



Ngoại trừ lớp vỏ đen đặc biệt...

...bên trong cũng không khác trứng luộc thường lắm.

Những quả trứng được luộc trên đỉnh đồi nơi du khách phải đi bộ khoảng một ki-lô-mét để tới hoặc phải lên bằng hệ thống dây cáp Hakone Ropeway. Từ vị trí này, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của núi Phú Sĩ ở cách đó không xa.

Quang cảnh núi non chung quanh Owakudani.

Khách du lịch sẽ ăn trứng ngay tại đây, bên cạnh dòng nước nơi trứng được luộc chín và bày bán tại chỗ. Tuy nhiên, trứng đen Owakudani nổi tiếng được bày bán khắp thị trấn Hakone và du khách có thể không cần phải đến tận Owakudani để mua chúng.

Những túi trứng được trang trí đẹp mắt được bán khắp thị trấn.

Những quả trứng được bọc trong túi sẵn sàng phục vụ khách.

Hiện nay trứng gà đen chưa thấy bán ở thị trường Việt Nam, hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ có thể được nếm thử món trứng này.

