Cô dâu có biểu cảm "kì lạ" trong ngày cưới đang được MXH thi nhau đồn đoán nhưng thái độ xử lý tình huống của chú rể mới đáng nói

Đám cưới là sự thăng hoa kết trái của một tình yêu đẹp, là giây phút quan trọng, thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Và ngày cưới chính là ngày hạnh phúc nhất, đẹp nhất của các cặp uyên ương.

Mặc dù người con gái sẽ chẳng thể tránh khỏi những giây phút bịn rịn khi sắp phải chia tay gia đình, rời xa mái ấm đã gắn bó với mình hơn 20 năm, nhưng bù lại giờ đây, cô gái ấy sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình nên xúc động, hạnh phúc và nghẹn ngào là cảm xúc trào dâng chẳng thể kìm nén được.

Khóc vì hạnh phúc, khóc vì xúc động thì có thể dễ dàng thấu hiểu được, thế nhưng vừa khóc vừa vùng vằng với chồng ngay trên bục tổ chức hôn lễ như cô dâu này thì thực sự khiến nhiều người phải đặt câu hỏi.

Cô dâu nức nở như muốn ngất đi trong vòng tay người thân

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị trong một đám cưới đang gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, thứ được nhắc đến ở đây chính là biểu cảm của những người trong cuộc. Theo đó, khi đang làm lễ thành hôn, cô dâu liên tục khóc nấc lên liên hồi. Lúc đứng trên lễ đường để làm lễ, khuôn mặt cô dâu cũng rất căng thẳng, khóc nức nở thậm chí... vùng vằng với chú rể dù cho chú rể đang cố nắm tay mình ghé tai an ủi.



Đoạn clip ghi lại hình ảnh này đã được đăng trong một group đông thành viên và nhanh chóng gây thích thú cho người xem. Rất nhiều người đã bày tỏ sự thắc mắc xen lẫn khó hiểu trước biểu cảm lạ lùng trên của cô dâu và thi nhau đồn đoán. Ngược lại với sự khó chịu của cô dâu trước bao người, chú rể kiên nhẫn nắm tay, ghé tai thì thầm điều gì đó để vợ mình giữ được bình tĩnh hơn.

Hàng loạt những biểu cảm khó hiểu của cô dâu đang được nhiều người suy đoán

Dù clip vẻn vẹn chỉ ít phút nhưng lại được nhiều người đưa ra những bình luận trái chiều. Có người từng trải qua thì thông cảm cho cô gái sắp phải xa bố mẹ, người thân. Bên cạnh đó hầu hết người ta lại thấy biểu cảm của cô khiến mọi người mất vui. Đứng trước mặt quan viên hai họ, mình là nhân vật chính của buổi lễ mà hành xử như thế bên ngoài nhìn vào có vẻ không được ổn cho lắm.

Thậm chí, có nhiều cư dân mạng còn khẳng định: "Chắc chắn chú rể đã gây nên lỗi gì ngay sát đám cưới thì cô dâu mới tức tối đến mức ấy. Chứ nhìn mặt thế kia đâu chỉ đơn thuần là không muốn xa bố mẹ".

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân do đâu, thế nhưng thiết nghĩ, đám cưới là ngày vui, là việc hệ trọng của cả cuộc đời con người. Dẫu biết sẽ chẳng thế tránh khỏi xúc động, sự bịn rịn khi sắp phải xa gia đình thế nhưng dù sao đám cưới cũng là ngày vui, ngày mà cả 2 gia đình đều mong chờ thì dâu rể nên niềm nở chào đón, nên hạnh phúc vui cười để đón đợi 1 đời bình an, may mắn ở phía trước.

Hơn nữa, là những người trưởng thành, sắp làm chủ một gia đình mới, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang 1 bên. Mọi thứ đều có thể bình tĩnh ngồi lại giải quyết sau đó. Nhưng những hình ảnh và ấn tượng ban đầu của cô dâu trong ngày trọng đại có lẽ khó lòng mà giải thích được khi sau này cô gái về làm dâu.