Cô con gái "trâm anh thế phiệt" đẹp lấn át cả mẹ ruột trong tiệc sinh nhật tuổi 48 của Hoa hậu Giáng My

Vừa qua, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã chính thức bước sang tuổi 48 bằng một bữa tiệc sinh nhật sang trọng, ấm cúng bên con gái và những người bạn thân.

Trên trang cá nhân, "người đẹp không tuổi" thể hiện niềm hạnh phúc của mình với những lời lẽ đầy ngọt ngào khi nói về những người thân yêu nhất: "Cảm ơn cún yêu super soái ca của mẹ, cảm ơn mẹ yêu của con luôn bên cạnh chăm chút cho gia đình nhỏ của mình từng li, từng tí. Cảm ơn các bạn thân luôn bên My từ thuở ấu thơ mà chẳng lần nào nghỉ chơi với nhau. Càng ngày càng hiểu, và thương nhau hơn. Cảm ơn những món quà mà mỗi người đều cố gắng cảm nhận My cần gì để tặng cho My vui. Ôi sao cuộc sống lại quá đáng yêu như vậy nhỉ? Xúc động lắm. Yêu cả nhà mình, My sẽ up hình dần nhé".

Nhan sắc U50 của Giáng My không khỏi khiến công chúng trầm trồ vì quá trẻ trung, xinh đẹp nhưng có một nhân vật khác còn được quan tâm hơn trong bữa tiệc này là cô con gái Anh Sa.

Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, xinh đẹp, ngoại hình mong manh gây thương nhớ mà Anh Sa còn toát lên khí chất rất cao quý, đúng chất tiểu thư đài các.

Anh Sa là con gái của Giáng My và chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, là một trong những "rich kid" nổi tiếng nhất Việt nam. Anh Sa sống với bố và các anh trai cùng cha khác mẹ là Denis Đỗ (Đỗ Hoàng Minh) và Đỗ Hoàng Việt. Cô được cho đi du học từ sớm và hiện tại đang cùng các anh trai hỗ trợ bố điều hành tập đoàn.

Dù là ái nữ của hai nhân vật có tầm cỡ nhưng Anh Sa lại có cuộc sống khá kín tiếng, gây nhiều tò mò cho công chúng.