Clip: Chuyên gia kỹ thuật chỉ cách báo động và thoát khỏi ô tô trong vài giây để cứu tính mạng con

Vụ tai nạn thương tâm về bé trai lớp 1 trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong vì nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường ngày 6/8 khiến ai cũng bàng hoàng, xót xa. Không chỉ có sự cố giáo viên quên học sinh trên xe đưa đón, thực tế ở Việt Nam và rất nhiều nước trên thế giới, không ít cha mẹ đã đãng trí bỏ quên con trên xe. Vì vậy việc chỉ dạy cho con cách nhận biết còi báo, lẫy mở khoá cửa từ bên trong và đèn cảnh báo nguy hiểm trên ô tô là điều rất quan trọng.

Anh Lê Anh Tuấn - chuyên gia kỹ thuật của Honda hướng dẫn cho con báo động hoặc thoát hiểm khi bị nhốt trong xe ô tô.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm có 37 trẻ em tử vong do sốc nhiệt trên ô tô, hơn 53% trường hợp do cha mẹ bỏ quên. Sốc nhiệt trong ô tô chỉ trong thời gian 10 phút đã đủ mất mạng. Vì vậy, cần trang bị cho con những kỹ năng thoát hiểm để nếu không may trẻ bị bỏ quên trên ô tô riêng hay trên xe buýt sẽ tự biết cách phát ra báo động hoặc tự mình thoát ra.



Theo anh Lê Anh Tuấn, chuyên gia kỹ thuật của Honda, tùy vào loại xe từ 4 - 45 chỗ và các hãng khác nhau sẽ được các hãng thiết kế kiểu dáng, vị trí khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên cấu tạo cơ bản. Cha mẹ hướng dẫn cho con cách báo động hoặc thoát khỏi xe như sau:

- Bấm còi xe: Xe ô tô dù bị tắt máy, rút chìa khóa nhưng bấm còi vẫn phát ra âm thanh, vì vậy bố mẹ hãy hướng dẫn con bấm còi xe để thu hút sự chú ý từ người xung quanh.



Xe tắt máy nhưng vẫn bấm được còi. Đây là cách để thu hút người xung quanh.

- Bấm đèn Hazard (đèn cảnh báo nguy hiểm): Tương tự còi xe, đèn Hazard được thiết kế nguồn điện riêng để nó lúc nào cũng sẵn sàng hoạt động. Hãy chỉ cho con nút bấm đèn Hazard có kí hiệu hình tam giác trên tablo buồng lái.

Bấm đèn Hazard (đèn cảnh báo nguy hiểm) có kí hiệu hình tam giác.

- Mở cửa xe: Các xe ô tô đều thiết kế luôn có lẫy mở khoá cửa từ bên trong tại mỗi cửa lên xuống. Nếu cửa ở hàng ghế sau không mở được thì hướng dẫn cho con mở ở chỗ ghế lái.

Ngoài ra, một số xe có chức năng khóa trẻ em ở những cánh cửa hàng ghế sau. Hãy chỉ cho con cách mở lẫy khóa. Trong trường hợp không mở được thì con cần di chuyển nhanh lên phía ghế ngồi lái để mở.

- Búa: Nên trang bị trong xe chiếc búa để đề phòng trường hợp khẩn cấp cần sử dụng. Bố mẹ đừng lo con sức yếu không thể đập vỡ kính vì búa thoát hiểm thiết kế để có đầu nhọn tập trung gia lực, do đó với một lực nhỏ của con cũng có thể đập vỡ kính, không cần quá nhiều sức.

Một điều lưu ý rất quan trong bố mẹ đừng quên là không nên để con trong xe quá lâu hoặc phải kiểm tra tình trạng của con liên tục. Trong trường hợp cha mẹ bận việc riêng không muốn con quấy rối hoặc đang ngủ thì vẫn bật máy, bật điều hòa và để hé cửa kính đề phòng xe bất ngờ chết máy.